Hizi dalili za udikteta hadi nimeogopa maana anazo fulani

10 Ways to Tell if Your President Is a Dictator Just because the United States is a democracy now, it doesn’t mean it will stay that way.

Bila kumumunya maneno hebu nieleze maana ya neno diktetaa ruler with total power over a country, typically one who has obtained control by force.Kwanza fulani wa nchi ili ni dikteta kwa sababuAnakataza mikutanoAnawalazimisha wasimamizi wa uchaguzi kuwatangaza wanachama wake wa uchaguzi wakati tunafaham uchaguzi unapaswa kuwa huru na wa hakiHaruhusu uhuru wa vyombo vya habariHapendi upinzaniKuwatisha watu wasiandamaneLugha ya vitisho vya mauajiKulingana na jarida la foreign policy?ili kujuwa kiongozi wako ni dikteta tizama hizi dalili na sifa1. Systematic efforts to intimidate the media.Jee tanzania huyu wetu serikali yake si inafanya haya...jibu ni ndio2. Building an official pro- media network.Kama huyu wetu anavyopenda kusifiwa muda wote.Kweli3 Politicizing the civil service, military, National Guard, or the domestic security agencies.Sasa hivi polisi wamekua kama ni ccm wake au hata usalama wa taifa Jibu ni Ndio4 Using government surveillance against domestic political opponents.:Ndio5:Using state power to reward corporate backers and punish opponents. Mambo ya kuunga mkono juhudi hayo na vyeo6.Stacking the Supreme Court. Ni kama huyu wetu anavyoanza sahv kuchagua majaji waunga mkono juhudi7. Enforcing the law for only one side.Mmeona mambo hayo yaani akiamka hajali sheria wala nini ataforce wee ili tu atimize maslah yake au chama chake mvunja sheria8. Really rigging the system.yaani huyu anayo kabs 100%9. Fearmongering.:kuwaogopa wapinzani kutukana nchi za nje mabeberu kwa uoga wa kutafuta huruma ya umma10 Demonizing the opposition.yess hii imeelekewa