Hivi Watanzania kuna mchezo wowote mnaumudu, soka ya wanawake na wanaume tumewafunika zote

MK254 said: Leo Kilimanjaro stars wamepokea kichapo cha Wakenya kwenye mchuano wa CECAFA, juzi hapa wanawake wa Tanzania waligaragazwa na wanawake wa Kenya. Najiuliza hapa mchezo upi ambao Tanzania inafahamia kumudu kando na vigodoro kule uswazi. Click to expand...

Trolling aside .... TZ is just not a sporting nation. They only play football na hata hii football wako wako tu....as is clear for everyone to see