Hivi wale wadada wa enzi ile JF wako wapi? Hebu watag hapa waje tujikumbushe nyuma kidogo

Hahahaha,sawa sawaAnza wewe kwanza kuwa-tag, halafu tuendelee.
cocochanelWanajamvi nawasalimu kwa Jina la Jamuhuri ya Muungano wa JF,
Nimekuja hapa kuwajulia hali zenu hasa wadada wale wa enzi ile!mko hali gani kipindi hicho wadada wa moto hebu watag waje hapa tuwakumbuke tujikumbushe!enzi ile.
Enzi za kina DemisWanajamvi nawasalimu kwa Jina la Jamuhuri ya Muungano wa JF,
Nimekuja hapa kuwajulia hali zenu hasa wadada wale wa enzi ile!mko hali gani kipindi hicho wadada wa moto hebu watag waje hapa tuwakumbuke tujikumbushe!enzi ile.
Una uhakika gani walikuwa wadada?Wanajamvi nawasalimu kwa Jina la Jamuhuri ya Muungano wa JF,
Nimekuja hapa kuwajulia hali zenu hasa wadada wale wa enzi ile!mko hali gani kipindi hicho wadada wa moto hebu watag waje hapa tuwakumbuke tujikumbushe!enzi ile.
Mwamba kabisa huyu. Ka join may 29 2012, ka left may 29 2012 😁