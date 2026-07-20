Hivi wale wadada wa enzi ile JF wako wapi? Hebu watag hapa waje tujikumbushe nyuma kidogo

Hivi wale wadada wa enzi ile JF wako wapi? Hebu watag hapa waje tujikumbushe nyuma kidogo

KakaKiiza said:
Wanajamvi nawasalimu kwa Jina la Jamuhuri ya Muungano wa JF,

Nimekuja hapa kuwajulia hali zenu hasa wadada wale wa enzi ile!mko hali gani kipindi hicho wadada wa moto hebu watag waje hapa tuwakumbuke tujikumbushe!enzi ile.
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Una uhakika gani walikuwa wadada?

Midume siku hizi inajibebisha anonymously. Unatag unajua ni mdada kumbe ni kijeba ambacho kidevu kimekomaa kama msasa
 
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