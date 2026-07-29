Hivi vidhibitiwe: Energy drinks, pombe kali(visungura), dawa za kuua wadudu kwenye mboga mboga na matunda, SHISHA

Hivi vidhibitiwe: Energy drinks, pombe kali(visungura), dawa za kuua wadudu kwenye mboga mboga na matunda, SHISHA

a sinner saved by Christ

a sinner saved by Christ

JF-Expert Member
Joined
Feb 19, 2017
Posts
2,843
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Nimeona mnaongelea dira ya 2050 kuhusu kuboresha AFYA za wananchi kuwa na TAIFA lenye wananchi wenye AFYA..

Kama hilo halitaendana na KUDHIBITI bidhaa za vyakula

1)energy drinks

2)pombe kali VISUNGURA

3)dawa za kuulia wadudu kwenye mboga mboga sokoni
(nunua nyanya sokoni peleka maabara kwa mkemia mkuu nenda kaipime kiwango cha sumu ya kuulia wadudu kilichopo

4)SHISHA

5)BETTING kamari na madhara ya afya ya akili vijana baadhi wanafanya betting michezo ya kubahatisha kama ajira,na kupitia kamari wengi wamepata madhara hasi---na kuwa athiri kisaikolojia,msingo wa mawazo depression na KIUCHUMI.

Madhara ya matumizi ya bidhaa hizi za chakula ENERGY DRINKS vinywaji vya kuchangamsha,kuvuta SHISHA,POMBE KALI VISUNGURA,na SUMU zinazopulizwa kwenye mboga mboga na matunda

HUKO mbeleni miaka 5-10 ijayo turakuwa na wagonjwa wengi sana wa
1)FIGO 2)MOYO,

3)SARATANI,

3)DEPRESSION changamoto za

4)AFYA YA AKILI ,
5)NGUVU ZA KIUME
6) WATOTO kuzaliwa wagonjwa na kizaliwa watoto wenye AFYA duni kutoka kwa wazazi waliokula /tumia bidhaa za vyakula vyenye madhara kwa afya.

AFYA NI VILE UNAVYOKULA(sokoni kuna matakataka mengi yanauzwa kama chakula ambayo hayana AFYA kwa watumiaji wake).
 
BORNNAGAIN said:
Capitalism world

Hakuna anayejali.
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wanapoteza resources nyingi wanatupotezea muda,fedha,KUANDAA MAKONGAMANO MAKUBWA comference kujadili DIRA na kuboresha AFYA 20250

BILA KU ADDRESS SOURCE,ROOT CAUSE ya haya MAGONJWA YASIYOAMBUKIZA hasa eneo la bidhaa za vyakula za viwandani na vya shambani
VIWATILIFU dawa za kuua wadudu zinapulizwa ovyo bila kujali KIWANGO mkulima ANAJIAMULIA anavuna nyanya asubuhi ANAIPULIZA DAWA NYINGI nankuipeleka SOKONI MUDA HUOHUO ,halafu walaji wananunua nyanya hiyo na kwenda kukata kachumbari ,ama kula.

wanakula ile sumu katika kiwango ambacho hakijulikani ..nani ANAREGULATE bidhaa za mboga mboga zilizopo sokoni ,nani anapimaa kiwango cha sumu ya kuua wadudu iliyopulizwa kama no salama kwa mlaji.

maana unanunua nyanya inanharufu kabisa ya dawa

MATIKITI MAJI water melone madawa matupu.

huko mbeleni kama hali hii itaendelea mifumo ya AFYA ITAZIDIWA NA WAGONJWA WA FIGO,MOYO SUKARI ,SARATANI...hawataweza kuwahudumia hawa wagonjwa watakuwa wengi sana..

kutokana na bidhaa za vyakula ambazo zinamadhara kwa afya.

WAWEKEZAJI watakaowekeza kwenye HOSPITALI BINAFSI WATAPUGA HELA SANA

wwnye mitaji mikubwa wawekeze kwenye mahospitali binafsi watapiga hela.
 
Funny boe said:
Hapo kwenye azam energy drink tu daah, natamani kweli kuiacha ila nikiwaza Nitakuwa nakunywa nini tena najikuta nimerudi kule kule
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nakushauri kama unapenda afya yako USINYWE HIYO ni SUMU
inadhuru MOYO,FIGO,UBONGO..madhara yake kwenye ubongo ndiyo yanakufanya ukose usingizi na moyo kwenda mbio ambapo nyie ndio mnaita kuleta nguvu ni side effects
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HATA POMBE SIYO KITU YA KUONJA

zamani wanasayansi walikuwa wanashauri ka glass ka wine ama chupa moja mbili za bia

LAKINI RECENT STUDIES zinasema hata TONE MOJA LA POMBE NI SUMU.. hakuna kiwango salama cha pombe mwili hata kijiko kimoja cha pombe ni sumu mwilini
 
a sinner saved by Christ said:
HATA POMBE SIYO KITU YA KUONJA

zamani wanasayansi walikuwa wanashauri ka glass ka wine ama chupa moja mbili za bia

LAKINI RECENT STUDIES zinasema hata TONE MOJA LA POMBE NI SUMU.. hakuna kiwango salama cha pombe mwili hata kijiko kimoja cha pombe ni sumu mwilini
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Tomato farmers in Tanzania heavily rely on chemicals like chlorpyrifos, mancozeb, and lambda-cyhalothrin to fight pests such as the destructive Tuta absoluta moth ("Kanitangaze"), frequently leading to residue levels that exceed safe maximum limits due to unguided tank mixing and ignored pre-harvest intervals.
 

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a sinner saved by Christ said:
Tomato farmers in Tanzania heavily rely on chemicals like chlorpyrifos, mancozeb, and lambda-cyhalothrin to fight pests such as the destructive Tuta absoluta moth ("Kanitangaze"), frequently leading to residue levels that exceed safe maximum limits due to unguided tank mixing and ignored pre-harvest intervals.
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UNAPULIZA SUMU KWENYE MAZAO YA CHAKULA ILI WADUDU WASILE halafu unaishia kula wewe mwenyewe.

1)umepulizia sumu kuzuia wadudu wasile na panya wasile

2) halafu mwisho wa siku UNAVUNA na kuishia kula wewe mwenyewe SUMU ULIYOPULIZIA mwenyewe aua kama hutakula wewe mkulima utawauzia wanachi wwngine wale sumu wewe upate hela
 

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We jamaa ni muongo..
Una penda kuwajaza watu hofu
Na unaonekana ni wale walokole ambao hata biblia hawajielewa
 
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