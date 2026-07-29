Hivi vidhibitiwe: Energy drinks, pombe kali(visungura), dawa za kuua wadudu kwenye mboga mboga na matunda, SHISHA

Nimeona mnaongelea dira ya 2050 kuhusu kuboresha AFYA za wananchi kuwa na TAIFA lenye wananchi wenye AFYA..



Kama hilo halitaendana na KUDHIBITI bidhaa za vyakula



1)energy drinks



2)pombe kali VISUNGURA



3)dawa za kuulia wadudu kwenye mboga mboga sokoni

(nunua nyanya sokoni peleka maabara kwa mkemia mkuu nenda kaipime kiwango cha sumu ya kuulia wadudu kilichopo



4)SHISHA



5)BETTING kamari na madhara ya afya ya akili vijana baadhi wanafanya betting michezo ya kubahatisha kama ajira,na kupitia kamari wengi wamepata madhara hasi---na kuwa athiri kisaikolojia,msingo wa mawazo depression na KIUCHUMI.



Madhara ya matumizi ya bidhaa hizi za chakula ENERGY DRINKS vinywaji vya kuchangamsha,kuvuta SHISHA,POMBE KALI VISUNGURA,na SUMU zinazopulizwa kwenye mboga mboga na matunda



HUKO mbeleni miaka 5-10 ijayo turakuwa na wagonjwa wengi sana wa

1)FIGO 2)MOYO,



3)SARATANI,



3)DEPRESSION changamoto za



4)AFYA YA AKILI ,

5)NGUVU ZA KIUME

6) WATOTO kuzaliwa wagonjwa na kizaliwa watoto wenye AFYA duni kutoka kwa wazazi waliokula /tumia bidhaa za vyakula vyenye madhara kwa afya.



AFYA NI VILE UNAVYOKULA(sokoni kuna matakataka mengi yanauzwa kama chakula ambayo hayana AFYA kwa watumiaji wake).