HIVI USHAWAI KUWA KWENYE MAHUSIANO NA MTU ALIEKUZIDI UMRI HALAFU HII HALI IKAKUTOKEA??? AU NI MIMI TU[emoji3526][emoji17]

Hapa karibuni nliingia kwenye mahusiano na Mdada mmoja wa makamo hivi, alikuw kwenye miaka 43+ na mm kwenye 25+

Before hatujaanza kudate aliniuliza 'why nmeamua kumpenda mwanamke kama yeye ilhali ni mkubwa mno kiumri kwangu

Kwa kweli nkamjibu kuwa nmechoka na drama za girls of my age

Mambo ya calling all the times, wivu kupindukia, kuomba omba hela, kuzungushwa kwny gem ndo moja ya vitu vilivyonchosha.

Akanielewa na akaridhia ombi langu.

Lakin cha ajabu penzi lilipokolea, na yeye akaanza kufanya the very same things ambavyo girls on my age wanafanya

Things like wivu sana, usipopokea on time simu anasema unamcheat, ukichelewa kujibu text anakasirika eti unachat na mchepuko and staffs like that....

Je Guys ni kweli hata mwanamke awe mkubwa vipi hizi drama huwa ni ngumu kuziacha???