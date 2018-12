Hivi sis Watanzania ni watu wa aina gani?

Guys, please fatilieni issue ya huu mswada wa vyama vya siasa. Nchi yenu inabadilika kupita vile mnavyodhani. Hali ni mbaya mnoooo. Please fatilieni siasa za nchi yenu. Dah, natamani aibuke Mange Kimambi mwingine awe anawapa elimu. Guys this is bad. Please pay attention na siasa za nchini mwenuHakuna lugha ya kuwaelezea uzito wa huu mswada wa vyama vya siasa. Yani huu mswada ukipita CCM kupitia Msajili wana uwezo wa kumuondoa Mbowe kama mwenyekiti wa Chadema na kumuweka yoyote wanaemtaka wao. Wanauwezo wa kumfuta uanachama Maalim Seif na wana uwezo wa kumfuta uanachama Lema au Sugu au Prof Jay anytime wanayotaka na akishatolewa uanachama anagombea vipi ubunge? Na pia wabunge wote wa CCM ambao walikuwa na guts za kuikosoa serikali 2020 wanatemwa na CCM na mswada huu umewanyima kugombea kupitia upinzani kwa kipindi cha mwaka mmoja that means kuanzia sasa kila mbunge wa CCM itabidi atulize matako huko bungeni. Wale wa kuhama hama wataendelea kuhama sababu watasubiria 1 year tu. Na hao wa upinzani ndo kabisaaaaa tayari wanajua uchaguzi watashindwa.Kupitia mswada huu hata yale mambo ya vyama vya upinzani kujiunga kama UKAWA hakuna tena mpaka waziri atoe ruhusa.Yani kupitia mswada huu CCM imejihakikishia kubaki madarakani milele maana chama kikiwa threat tu wanauwezo wa kuwaondoa viongozi kwa kuwafuta uanachama na wana uwezo wa kuweka viongozi wa upinzani wanaowataka waoNa kibaya zaidi mswada pia unasema msajili hawezi kushtakiwa kwa lolote atakalofanya na maamuzi yake hayatopingwa wala kuhojiwa pahali popoteIla watanzania jamani, mko calm mnaendelea na maisha tu as if hakuna kitu ila ingekuwa nchi kama Kenya kwa mswada huu sasa hivi pangekuwa hapapitikiiiiii..Haki nimeumia roho mnooooooo juu ya mswada huu. Ndio maana kina Bashite wanazidi kuwa arrogant kila siku. Wanajua hakuna siku watatoka madarakani. Huu mswada haukutakiwa hata kusikilizwa bungeni, kwanza uko against na katiba ya nchi. Yani huu mswada hauna hata hadhi ya kupokelewa bungeni sababu huu mswada ndio proof ya 100% kuwa nchi inaingia moja kwa moja kwenye dictatorship.Kwa sheria kama hizi kweli kuna mtanzania atailaumu EU kwa maazimio yale waliyoyatoa?Mods:::::Nawaomba sana hii post msifute wala kuunganisha sehemu yoyote hii ni kwa faida ya nchi na vyama vyote vya siasa ambao hawataki kuharibu Taifa hii sio Tanzania ya Marehemu baba wa Taifa Mwalimu Julius kambarage Nyerere sasa tuna Taifa la wafia matumbo na madaraka.