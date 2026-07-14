Hivi ni sahihi mwanamke kukupangia sehemu ya kwenda kugegedeana?

Amani ya Bwana iwe nanyi!



Kuna mwanamke nilikua na appointment nae ya kwenda kusex leo, mimi kwa bajeti yangu ya elfu 30, nilipanga twende lodge flani tu hapa hapa mtaani. Mahesabu yangu yalikua ni gharama za Lodge 20k, na bia mbili mbili elfu 8, elfu 2 inayobaki ningempa nauli ya boda kurudia kwake.



Cha ajabu yeye kaniijia na story zingine eti lodge za mtaani kwetu hazitaki, anataka za mbali huko ambako kwa mahesabu yangu ya kihasibu niliyoyapiga naona kabisa 100k inaenda kukatika. Imebidi nimuambie tu tufanye siku nyingine.



Ni sahihi kweli mwanamke kumchagulia mwanaume sehemu ya kutiania wakati yeye hachangii hata mia?