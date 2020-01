Hivi ndivyo Jenerali Qasem Soleimani alivyouawa na Marekani

Asam said:

huyo kufuatia agizo la rais Donald Trump.



Kifo chake kimetelezwa kwa ustadi mkubwa ili kuhakikisha Jenerali Qaseem hatoki salama maana Marekani wanautambua uwezo wake mtu huyo kwenye medani za vita.



Inaelezwa Qasem Soleimani alikuwa kiongozi wa kikosi maalum cha jeshi la ulinzi wa Iran nje ya nchi kinachofahamika kama Quds na alikuwa kiungo muhimu katika kampeni zote za kijeshi za Iran kwenye mataifa ya kigeni, na kuwa waziri wake wa Mambo ya nje linapokuja suala la vita na amani.



hahaha noma sana looks like call of duty modern warfare death from above mission but this is real