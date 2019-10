Hivi mnaooa siku hizi huwa mnawazaga nini? Poleni sana!

mkuu it all begins with you,ni kwa sababu ya watu kama wewe kutaka kuishi kibaharia ndo maana ndoa zinakuwa ngumu na wadada wanaendeleza mahusiano hata baada ya ndoa



mfano wewe ukikituliza huyo mdada unayesema anaendeleza mahusiano na me ex wake atatoka wapi?



plus ndege wafanano huruka pamoja ukijituliza Mungu atakupa aliyetulia,but ukipenda ubaharia utampata baharia mwenzako



plus mwisho wa siku utahitaji family kitu cha muhimu sana au we utaoa ile midoli maarufu kama sofia?