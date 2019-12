Hivi mbona Tanzania huficha taarifa za vifo vinavyosababishwa na njaa, huku wakikomalia mamb ya Kenya

Nilitaka kujua mbunge au muwakilishi wa eneo hilo kiserikali ni chama gani ..habari nimeisikia jana nkawa sijapata jibu, kumbe ni mpinzani..hakuna hata haja ya kujua sababu, lakkini tukiachana na hilo ukweli ni kwamba sehem nyingi tanzania.njaa ipo watu wanakunywa na kuogea maji ya mtaro/dimbwi , watu wana mlo mmoja kwa siku au hamna mlo kabisa, na wakipata hula vitu vyenye sumu, sehem nyingine watu wanashindia maembe tu wiki nzimaIla in health reality check , you dont need food to survive, you need only clean and safe water, but thats the issue most of the places doesnt or cant access clean and safe water.Sent using Jamii Forums mobile app