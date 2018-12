Hivi kwa nini Watu wa Morogoro wanapenda sana ugomvi na mabishano?

episodes said: Mkuu kwa kweli hatuelewi kama wale wana asili pale au wanaishi pale lakini tunahisi tabia kama zinafanana vile,sisi pale ni wapitaji tunashindwa ku figure out Click to expand...

Then usifanye hasty generalization, how do you know kwamba watu iliokwaruzana nao labla ni wachaga ua wakurya au wanyakyusa? Maana Tanzania ya leo sijui utaenda wapi ukute mji una wenyeji tu na hakuna mchanganyiko wa makabila, mimi siijui.Halafu how do we know ulikua katika state gani wakati unakwaruzana na hao watu? Labla ulikua vyombo?Nimeishi mbeya, Morogoro mpaka nimejenga, na sio mwenyeji kote huko na sijawahi experience hizo mambo unaleta hapa tena bora ungesema Mbeya huko lakini sio Moro,Mbeya kuna eneo linaitwa Mbozi, muulize mwenyeji yoyote wa mbeya atakusimulia habari za watu wa mbozi.