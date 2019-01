Hivi kuweka chakula kama status WhatsApp ni Ushamba au Ujanja?

Kitu chochote kikifanywa "too much" kinaboa..sio vibaya watu kupost hivyo vitu lakini isiwe too much,.ukifanya hivyo sana watu wanaweza kukutafsiri tofauti either ni mmero/mroho sana,huna cha kuwaza zaidi ya kulakula tuu,kuonesha watu kuwa na ww leo umekula pilau hahahah nk...



Mfano kuna watu bwana unayasoma maisha yao kupitia status zao,yani ukizisoma tuu unajua huyu leo kalala njaa,kaachwa,ana msongo wa mawazo,ana ugomvi na mtu n.k...si jambo baya lakini "too much of anything is harmful....."



Ila kwa sisi mama nt'ilie sio mbaya jomoniii tunaweka bidhaa zetu kuvutia wateja...teh teh teh japo pia si kila siku tunapost kwa status😊😊