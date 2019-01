Hivi Kiswahili ni kigumu hivi, au watu tuna matatizo ya uelewa?. Je, neno "Udhaifu wa Bunge", ni Sawa na " Bunge dhaifu". CAG hajasema Bunge dhaifu!.

Wanabodi,



Wakati tukiendelea kuisubiria hiyo tarehe 21/1/19 ifike, hakuna ubaya kama Watanzania tutaelimishana ni nini haswa CAG alichokisema nchini Marekani kuhusu Bunge la Tanzania, hadi watu kukasirika, kupandisha jazba na kuanza kuitana kwa kutishina kwa pingu?. Kusema la ukweli, Kiswahili ni kigumu kuliko wengi mnavyodhania, lakini pia ukiachia ugumu wa lugha ya Kiwahili, pia uelewa, comprehension ni tatizo kubwa katika elimu yetu. Unaweza usiamini, kama tukifuatilia pass rates za viongozi wetu wakuu wakiwemo wakuu wa mihimili walipata gredi gani katika somo la Kiswahili walipokuwa sekondari, inaweza kushangaa!, hivyo natoa wito kwa viongozi wetu, hata kama unajijua unajua Kiswahili, lakini ukisikia mtu katamka neno fulani ukahamaki, ni vema ukijiridhisha kwanza kwa kutumia watalaam, kabla ya kutisha press conferences za hamaki na kutishia watu kwa pingu!.



Hili ni bandiko la Swali, "Hivi Kiswahili ni Kigumu Hivi, Au Watu Wanamatatizo ya Uelewa?. Jee Neno "Udhaifu wa Bunge", Ni Sawa na "Bunge Dhaifu"?. CAG Hajasema Bunge Dhaifu, Sasa Ameitiwa Nini?!.



Naomba kwanza nikuwekee Clip akihojiwa ili usikie wewe mwenyewe CAG alichokisema,



Kisha nakuwekea neno kwa neno

" Hilo ni jambo ambalo kimsingi ni kazi ya Bunge, kama tunatoa Ripoti zinaonyesha kuna ubadhirifu, halafu hatua hazichukuliwi, huo kwangu mimi ni udhaifu wa Bunge, Bunge linatakiwa lisimamie kuhakikisha kuwa pahali penye matatizo, basi hatua zinachukuliwa, sisi kazi yetu ni kutoa ripoti tuu, nahuo udhaifu, nafikiri ni jambo la kusikitisha, lakini jambo ambalo tunaamini, muda sii mrefu huenda litarekebishika" Mwisho wa kunukuu.



Sasa tujadiliane, jee kusema neno "Udhaifu wa Bunge" ni sawa na kusema neno "Bunge Dhaifu" adhimu ya Kiswahili?.

Neno "Udhaifu wa Bunge" unamaana gani?.

Neno "Bunge Dhaifu" lina maana gani?.



Twende Pamoja.

Neno "Udhaifu wa Bunge" na "Bunge Dhaifu"

Mtu akisema neno udhaifu wa Bunge, anamaanisha ni katika baadgi tuu ya maeneo, hii ikimaanisha Bunge linaweza kuwa ni very strong katika maeneo mengine yote, lakini likawa ni dhaifu katika specific areas tuu ya kushughulikia madhaifu yaliyobainishwa katika ripoti ya CAG, which is very true, wala hapa hatuhitaji rocket science kulisemea hili.



Neno "Bunge Dhaifu" linamaanisha ni Bunge lote ni dhaifu. Mtu akisema Bunge dhaifu, hapo kweli Spika au mtu mwingine yoyote, ana haki ya kukasirika kuwa amedharauliwa, kwa sababu kauli hii inamaanisha Bunge lote ni dhaifu, hakuna jambo lolote la maana linachofanya, kitu ambacho sii kweli, Bunge letu ni imara sana, kila siku linajadili bajeti na kupitisha, linajadili miswada ya sheria na kuipitisha kuwa sheria, kamati za Bunge za kisekta kila siku ziko kazini kuisimamia serikali.



Sasa katika muktadha huo, ni wapi CAG ameliita Bunge Dhaifu?.

Na Jee kusema Bunge lina udhaifu katika maeneo fulani, hili ni kosa?. Bunge letu limekuwa bi Bunge malaika in such a way haliwezi kuwa na udhaifu wowote?. Ikitokea ni kweli Bunge limeonyesha udhaifu katika kushughulikia ripoti ya CAG, na ukauzungumzia udhaifu huu in public, kweli hili ni kosa la kuitiwa Kamati ya Bunge na kutishana kwa pingu?. Hoja kuu ya msingi sana kabisa ya alichokisema CAG kuhusu Bunge letu, jee ni kweli?.



Mhe. Spika alikuwa Naibu Spika Bunge la Makinda, na alishuhudia Bunge lile lilifanya nini kwenye Ripoti ya CAG, ajilinganishe na Bunge lake limefanya nini kwenye kushughulikia ripoti ya CAG, halafu akiambiwa ukweli Bunge limeonyesha udhaifu, ni jambo la kukasirikia hadi kuita watu na kuwatishia kwa pingu?.



Tanzania jamani ni yetu sote, ni ya Watanzania, sio Tanzania ya mtu fulani pekee, Tanzania ya chama fulani pekee, au Tanzania ya taasisi fulani pekee, serikali yetu ni serikali ya Tanzania kwa Watanzania, Mahakama zetu ni Mahakama za Tanzania kwa Watanzania na Bunge letu ni Bunge la Tanzania kwa Watanzania, vitu vingine, tutangulize mbele maslahi ya taifa kwanza, tuache umimi, tutangulize Tanzania mbele.



Namalizia kwa hili swali "Hivi Kiswahili ni Kigumu Hivi, Au Watu Wanamatatizo ya Uelewa?. Jee Neno "Udhaifu wa Bunge", Ni Sawa na "Bunge Dhaifu"?. CAG Hajasema Bunge Dhaifu! bali ameeleza udhaifu wa Bunge katika eneo moja, kitu ambacho ni ukweli kabisa, Jee wewe umeelewa nini kuhusu alichokisema CAG?. Kama alichokisema ni kitu cha ukweli kabisa, swali ni Jee huko Dodoma ameitiwa nini?!, na kama ataitika wito huu wa kiamri amri, ambao ni kinyume cha katiba, Jee inategemewa atakwenda kuomba msamaha kwa kuusema ukweli huu, uliowaudhi wakuu wa mhimili?.



Nawatakia Jumanne Njema.



Paskali.