Hivi inakuaje mtu wa miaka 30+ Hajawahi kufika Namanyere?🤔

Hivi inakuaje mtu wa miaka 30+ Hajawahi kufika Namanyere?🤔

figganigga

figganigga

Platinum Member
Joined
Oct 17, 2010
Posts
27,150
Reaction score
60,675
Yaani unakuta mtanzania anakaribia miaka 35 na anasema ana akili timamu lakini eti hajawahi kufika Namanyere.

Hivi inakuaje mtu unakaa sehemu Moja, unazaliwa hapo unakufa na kuzikwa hapo?.

Matembezi yako ni Sokoni na kwenye ibada tu.

Inawezekanaje? Hivi mtu wa hivyo kichwani anakuwa na akili kwelli? Au ni hamnazo?
 
figganigga said:
Yaani unakuta mtanzania anakaribia miaka 35 na anasema ana akili timamu lakini eti hajawahi kufika Namanyere.

Hivi inakuaje mtu unakaa sehemu Moja, unazaliwa hapo unakufa na kuzikwa hapo?.

Matembezi yako ni Sokoni na kwenye ibada tu.

Inawezekanaje? Hivi mtu wa hivyo kichwani anakuwa na akili kwelli? Au ni hamnazo?
Click to expand...
Hongera Mkuu kwa kutangaza fursa za kutembelea Namanyere. Karibu Ngorongoro.
 
figganigga said:
Yaani unakuta mtanzania anakaribia miaka 35 na anasema ana akili timamu lakini eti hajawahi kufika Namanyere.

Hivi inakuaje mtu unakaa sehemu Moja, unazaliwa hapo unakufa na kuzikwa hapo?.

Matembezi yako ni Sokoni na kwenye ibada tu.

Inawezekanaje? Hivi mtu wa hivyo kichwani anakuwa na akili kwelli? Au ni hamnazo?
Click to expand...
Punguza Ushauri Kwenye Maisha Ya Watu,Vipumbele vyako Sio Vipaumbele vya mwingine.
 
Daaah nipo huku Kilimo Cha muda mfupi sana,ni miezi mitano tu na baadae ya hapo ni kukaa kusubiri mvua tena.

Yaani maeneo kama matala,Chala,mtenga,mashete,paramawe,kizi,lyazumbi, katete,kibaoni,milundikwa,usevya,majimoto na maeneo mengine mengine mashamba ya kulima mpunga yanakodishwa sh. 500,000 na shamba la mahindi ni 150,000 mpaka 200,000 kwa ekari moja. Sasa mtu aje kufanya nini huku na kwanini asiende morogoro? Maeneo ya mlimba?
 
figganigga said:
Yaani unakuta mtanzania anakaribia miaka 35 na anasema ana akili timamu lakini eti hajawahi kufika Namanyere.

Hivi inakuaje mtu unakaa sehemu Moja, unazaliwa hapo unakufa na kuzikwa hapo?.

Matembezi yako ni Sokoni na kwenye ibada tu.

Inawezekanaje? Hivi mtu wa hivyo kichwani anakuwa na akili kwelli? Au ni hamnazo?
Click to expand...
Kuna nini cha kipekee huko Namanyere hadi unapapigia debe?? Je, Namanyere inaweza kuipiku Rau madukani au Uchira??
 
figganigga said:
Yaani unakuta mtanzania anakaribia miaka 35 na anasema ana akili timamu lakini eti hajawahi kufika Namanyere.

Hivi inakuaje mtu unakaa sehemu Moja, unazaliwa hapo unakufa na kuzikwa hapo?.

Matembezi yako ni Sokoni na kwenye ibada tu.

Inawezekanaje? Hivi mtu wa hivyo kichwani anakuwa na akili kwelli? Au ni hamnazo?
Click to expand...
Hata katerero inashangaza sana mtu hajafika huko
 
Pendaelli said:
naungana na yule Jamaa alie kua ana hoji kuhusu platinum member.
uzi kama huu unatosha kutoa majibu
Click to expand...
Platinum membership maana yake ni kuwepo muda mrefu au miaka mingi jukwaani haina maana nyingine zaidi ya hio unaweza ukawa expert member ila hadhi yako ni ya Platinum membership na pia unaweza ukawa na Platinum membership ila sometimes hadhi yako inakua ni sawa kabisa na New Member, unanielewa vizuri?
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register