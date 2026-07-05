Hivi hii psychology ya wanawake kuplay hard to get, nani huwafundisha?

Hivi hii psychology ya wanawake kuplay hard to get, nani huwafundisha?

de Gunner

de Gunner

JF-Expert Member
Joined
Nov 2, 2021
Posts
5,986
Reaction score
12,395
Kuna hii tendency umemtokea demu, au labda yeye ndo katokea kukupa sign kabisa... Labda uko zako restruant unapata zako msosi then anakuwa anakupa jicho flan hivi mischievous..

Then kama beberu usipofanya lolote unaonekana boya, haya basi unamtokea unachukua namba then unaanza process.

Ila, sasa kuna ka stage flani hivi huwa kana boa. The gape btn wewe continuous dates na kumtafuna. Inabidi uwe patient Buda, kuna resistance force ambayo actually huwa siyo ya msingi kabisa.

I've taken you out, umekula chakula, bado again unataka nianze zile tabia za kujikomba kwako. Wakuu hii stage inakata ndo maana tukipewa tunaichapa like kuikomoa. Why don't y'all make it smooth? .. Kama umeijua nia yangu ni kukula, kwanini isiwe wewe kuifanya hiyo process so smooth?

Kwa nini usiseme baby, naomba leo Twende tukalale hotelini.. Naona niko bored kurudi home.... Yaani mimi nikutongoze, mimi nikulishe, mimi nikulipie nauli na pia mimi huyu huyu niteseke kuimba wakati wajua fika kwanini tuko pamoja, wallahi wanawake hata kama ni sisi ndo wenye ugwadu, punguzeni hizi drama.

Ila bahati mbaya huwa tukisha wakula mnakuwa watumwa na sisi, we don't give a shit maana tumeshajua yaliyomo, ila kama ungenifanya nikala tunda bila shida, actually Ningekuwa more clinged na jinsi unavyo ni treat na ningeweka kambi ya kudumu.

Acheni michezo ya kukimbizana kama kuku.
 
Umenyimwa
Ushawahi kuiona hii hapa kabisa na usipewe!
1000001034.jpg
 
de Gunner said:
Kuna hii tendency umemtokea demu, au labda yeye ndo katokea kukupa sign kabisa... Labda uko zako restruant unapata zako msosi then anakuwa anakupa jicho flan hivi mischievous..

Then kama beberu usipofanya lolote unaonekana boya, haya basi unamtokea unachukua namba then unaanza process.

Ila, sasa kuna ka stage flani hivi huwa kana boa. The gape btn wewe continuous dates na kumtafuna. Inabidi uwe patient Buda, kuna resistance force ambayo actually huwa siyo ya msingi kabisa.

I've taken you out, umekula chakula, bado again unataka nianze zile tabia za kujikomba kwako. Wakuu hii stage inakata ndo maana tukipewa tunaichapa like kuikomoa. Why don't y'all make it smooth? .. Kama umeijua nia yangu ni kukula, kwanini isiwe wewe kuifanya hiyo process so smooth?

Kwa nini usiseme baby, naomba leo Twende tukalale hotelini.. Naona niko bored kurudi home.... Yaani mimi nikutongoze, mimi nikulishe, mimi nikulipie nauli na pia mimi huyu huyu niteseke kuimba wakati wajua fika kwanini tuko pamoja, wallahi wanawake hata kama ni sisi ndo wenye ugwadu, punguzeni hizi drama.

Ila bahati mbaya huwa tukisha wakula mnakuwa watumwa na sisi, we don't give a shit maana tumeshajua yaliyomo, ila kama ungenifanya nikala tunda bila shida, actually Ningekuwa more clinged na jinsi unavyo ni treat na ningeweka kambi ya kudumu.

Acheni michezo ya kukimbizana kama kuku.
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mkuu, halafu si hao wanawake tu unaowaongelea, yaani mpaka malaya nao huwa wanafanya hivi... kuna uzi nilileta humu wa research isiyo rasmi... yaani hela unalipa, then napo chumbani anataka akupelekeshe kama mtumwa.... yaani ni kama unafanyiwa favor na hela umelipa... ni 'ungese' sana.
 
zee_latown said:
mkuu, halafu si hao wanawake tu unaowaongelea, yaani mpaka malaya nao huwa wanafanya hivi... kuna uzi nilileta humu wa research isiyo rasmi... yaani hela unalipa, then napo chumbani anataka akupelekeshe kama mtumwa.... yaani ni kama unafanyiwa favor na hela umelipa... ni 'ungese' sana.
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Hahaha mkuu, mpaka malaya anakufanyia hivyo? Basi wamefikia pabaya, huyo anatakiwa awe more kwenye kukufanya upige goli haharaka na dau liweze kupanda, sasa hicho anachofanya hajui wateja wanakimbia bila yeye kujua
 
zee_latown said:
mkuu, halafu si hao wanawake tu unaowaongelea, yaani mpaka malaya nao huwa wanafanya hivi... kuna uzi nilileta humu wa research isiyo rasmi... yaani hela unalipa, then napo chumbani anataka akupelekeshe kama mtumwa.... yaani ni kama unafanyiwa favor na hela umelipa... ni 'ungese' sana.
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Na anajua kabisa amejiuza umemuokota kwenye fungu la Dagaa
 
de Gunner said:
Hahaha mkuu, mpaka malaya anakufanyia hivyo? Basi wamefikia pabaya, huyo anatakiwa awe more kwenye kukufanya upige goli haharaka na dau liweze kupanda, sasa hicho anachofanya hajui wateja wanakimbia bila yeye kujua
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yeah nilikuwa nataka kuhakikisha kama ni kweli.. nilikuwa na hela plus muda wa kuchezea of course... ila sikuwahi na sitawahi ku do na malaya.. it was just a research
 
zee_latown said:
yeah nilikuwa nataka kuhakikisha kama ni kweli.. nilikuwa na hela plus muda wa kuchezea of course... ila sikuwahi na sitawahi ku do na malaya.. it was just a research
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Mkuu unajribishiaje malaya na hela unazoo? Matumizi mabaya, hayoo. Sasa kama ni hivyo labda ulimpa impression kuwa hutaki kula before
 
Tatizo mtoa mada uliacha biology mapema ilo hivi kwa mnyama jike yoyote "Playing hard to get" ni natural method ya kumfanya dume awekeze nguvu na muda ili kufanya mate screening. Dume anayevumilia na kuonyesha juhudi anathibitisha kuwa ana genes bora, afya njema, na uwezo wa kulinda na kulea.

Hii tabia tayari iko wired ndani ya psychology ya wanawake, hata kama kwa wakati huo lengo la sasa si kuzaa watoto.

Inakera lakini ndio sexual selction hiyo, biology ya form 4 kabisa😅. Tena kwa sisi binadamu imerahisishwa ukiwa na hela una bypass hio screening lakini wanyama wengine hadi wapigane hadi kifo.
 
Rockefeller said:
Tatizo mtoa mada uliacha biology mapema ilo hivi kwa mnyama jike yoyote "Playing hard to get" ni natural method ya kumfanya dume awekeze nguvu na muda ili kufanya mate screening. Dume anayevumilia na kuonyesha juhudi anathibitisha kuwa ana genes bora, afya njema, na uwezo wa kulinda na kulea.

Hii tabia tayari iko wired ndani ya psychology ya wanawake, hata kama kwa wakati huo lengo la sasa si kuzaa watoto.

Inakera lakini ndio sexual selction hiyo, biology ya form 4 kabisa😅. Tena kwa sisi binadamu imerahisishwa ukiwa na hela una bypass hio screening lakini wanyama wengine hadi wapigane hadi kifo.
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Ok, sasa nimeelewa kwa nini ulinizungusha sana kipindi kile hadi nikakereka!
 
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