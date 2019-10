Hivi guys, hii hali huwa inasababishwa na nini..?

Hi everybody,



Hope mnaendelea poa na majukumu ya kulisongesha gurudumu la maisha,



Mie naomba tu kuuliza maana hii hali huwa inajitokeza sana endapo nikikaa the same place for months, najipata i am just tired of the same people, same routine, same lifestyle, yaani naboreka hasa na wakati mwingine hadi amani nakosa ila sababu wala hata hakuna, na unakuta sijakosana na yeyote yule kusema labda mtu kaniboa hapana ..!



Inafikia mahali unajikuta job panaboa, nyumbani panaboa, huoni hata pa kukimbilia ndo maana wengine tunazamia humu JF tunakuwa addicted maana huku ulimwenguni panachosha..!!



Naombeni kujua jinsi ya kuikabili hii hali, maana hapa nahisi nishachoka kila kitu..!!



'I'm not sad, I'm not happy, I'm just tired of everything'..!!