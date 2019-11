Historia ya Abbas Kleist Sykes na Julius Kambarage Nyerere (1952 – 1999)

Mzizi wa Mbuyu said: Tatizo ni ulivyojaa hila za makusudi!!



Kusoma kutabu kuhusu Mwalimu ndii kumfahamu kuliko wanavyomfahamu wanae na mkewe?



Nataka siku moja useme hapa, kuwa ulienda kwa mama Maria akakuambia hivi kuhusu hiki! Au unangoja nae afe ili uanze kuandika kwa kupotosha?



Uache kuandika huku unachomeka hila, na upotovu....la sivyo wengine tutaendelea kukudharau kama tinavyovidharau vitabu vingi tu vilivyojaa hila na upotoshaji! Click to expand...

''We realise the apparent incompatibility between the implementation of the resolution and imperial prestige. But to us this is not a matter of prestige, it is both a matter of high principle and of bread and butter. As far as this Union is concerned an important principle has been violated and we will not rest until it has been put right.''

[1]

[1] TANU memorandum to the United Nations Visiting Mission, 24th August, 1954. Sykes’ Papers. Also see Uamuzi wa Busara, pp. 7-8.

...Mimi nakusihi ujizuie na kuvuka mipaka ya uungwana.Nadhani umenielewa.Mimi kumwelewa kwanguni ndani ya historia ya TANU na historia ya uhuru wa Tanganyika.Namfahamukwa kwanza kumsoma yeye mwenyewe binafsi katikana namfahamukwa kuzungumza na wale ambao alikuwanao wakati wa harakati za kudai uhuru.Katika utafiti huu hatoweza yeyote kuyajua niyajuayo bila ya kufanya utafiti utakaojumuisha kusoma nyaraka na kuwahoji wale aliokuwanaokama nilivyofanya mimi.Katikakuna barua moja yanimeipenda sana nakuwekea hapo chini ili na wewe ufaidi lugha yake:Hiyo ni kalamu yandani yamwaka wa 1954.Hivi ndivyo mimi ninavyomfahamukwa kusoma yale aliyoandika wakati wa kudai uhuru na kwa nyongeza nilimuulizanini sababu ya waraka ule ulioandikwa naakanifahamisha kisa kizima.Unazungumza kuhusu kunidharau.Vipi utanidharau wakati kitabu changu kimesahihisha historia ya TANU iliyokuwapo na imeongeza elimu katika historia ya Tanzania?Vipi utakidharau kitabu ambacho kimefanyiwa ''review,'' zilizochapwa katika Cambridge Journal of African History?Vipi utamdharau mwandishi wa kitabu ambacho kimemfanya yeye kualikwa na kuzungumza Northwestern University Evanston, Chicago na University of Iowa na mada ikiwaUtaanzia wapi kumdharau mwandishi ambae baada ya kitabu hiki akashirikishwa katika miradi miwili ya Oxford University Press, Nairobi na Oxford University Press, New York kuandika vitabu vya historia ambavyo vimechapwa na vinasomwa dunia nzima?Vipi takidharau kitabu ambacho sasa kipo toleo la tatu Kiingereza na toleo la nne Kiswahili?Ombi langu kwako ni hili.Ondoa chuki na ghadhabu ili uweze kuisoma historia hii kwa utulivu ambao utakusaidia kuona kweli.