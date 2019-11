Hili ndio tukio lililochukiza waafrika wengi pale SA onwkan2010

Kibosho1 said: Angepambana uwanjani sio langoni kudaka mpira kwa mikono Click to expand...

Kwan hapo hakuwa uwanjan? Yaan unampangia mtu cha kufanya Kwa ajil ya nchi yake ?? Urugway ilikuwa kwenye extreme danger to be eliminated and only Suarez made a last stand to save his country and effectively his magic decision sent Urugway to semi final na kuwaacha waafrica tukifungasha vilago....waafrika tupunguze mambo mtelezo