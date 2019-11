Hili la Prof. Assad kumaliza kipindi chake limekaa kisiasa zaidi na siyo kisheria

abubakar MT said:





Neno ( Shall ) wanasheria watatusaidia.



Kwa muono wangu ikaa kisheria na kisiasa kwa sheria inaruhusu yeye aongezewe muda wa kuongoza tena. Na kama Mh pamoja na mamlaka aliyonayo je hapendi watu wa weledi na kaliba ya simba Dume kwa kiarabu Assad

Section 53 (2) of

the Interpretation of Laws Act (CAP 1 R.E. 2002) is important. It

provides:-

...........In this context,(2) Where in a written law the word “shall” isused in conferring a function, such wordshall be interpreted to mean that thefunction so conferred must be performed.