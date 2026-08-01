Hili la kukosekana kwa huduma za kibenki NMB kwa zaidi ya saa 48 ni mateso kwa wateja

Eli Cohen said: 48 hours its crazy maaan.



Aisee



Ila haya mambo tunafanyiana tu wala ugali. Click to expand...

Kwenye dunia ya sasa ya teknolojia haya mambo yanashangaza sana. Maendeleo ya teknolojia yanaongeza kasi na upatikanaji wa huduma sambamba pia na uboreshwaji lakini kwetu huku ni tofauti.