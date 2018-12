Hiki kitu kimenistaajabisha na kunifikirisha sana.

Kwa miaka yote nilioishi Tanzania sikuwahi kujua kuwa wale wanafunzi wanaomaliza darasa la saba shule za English Medium kumbe nao wanapangiwa hizi shule za kata (za wananchi).Leo, ndio nimejua baada ya kupitia website ya DSM nikakutana na majina ya wanafunzi wa DSM waliomaliza darasa la saba na sasa wanapaswa kuripoti kidato cha kwanza kwenye shule walizopangwa.Kilichonifikirisha ni kwamba, ina maana zile gharama zote kubwa kubwa wanazotoza English Medium outcome yake ndio hii ya mwanafunzi kupangwa shule za kata? Zile gharama sio mchezo.Ndio nikaja kubaini kuwa kumbe kilichogharamikiwa ni Kiingereza tu and no more! Nimeambiwa hata ule mtihani wa kumaliza darasa la saba ni the same same ila tu lugha inabadilika, wale wa English Medium wanapewa kwa lugha ya English.Sasa, kumbe gharama zote zile ada, school bus, na zingine kibao ni kulipia English tu????....Kwamba, hakuna alternative nyingine ya kuhakikisha mtoto anafahamu English kiufasaha zaidi bila kuingiza gharama zote hizo?What if mtoto akatafutiwa Mwl mtalaam wa English akawa anampiga msasa kidogo kidogo from darasa la kwanza hadi la saba!.