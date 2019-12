Hii siri ni lini tutaing'amua? Wataalamu tusaidieni kung'amua

Upande wangu nishaacha kufuatilia hayo mambo maana naona ni kurusha tu akili..though they might real work.

Habari za Numerology ukifuatilia kuna minamba mingi 0-9 hadi unachanganyikiwa to know which is which.

Trump and others business man wanaamini katika Golden numbers ili kufanikisha mambo yao..



Kwa mujibu wa vitabu vya dini watu utasikia wanasema 3, 7,40,6, kama namba za kimuMungu. But what I know haya manamba hayana effects yoyote kwenye maisha yangu au yako..Your destiny it's not laying onto numbers (Numerology).



At the end unaweza ona ni mambo ya shirki hayo kama iliyo Unajimu and alike..

Numbers have nothing to do with your life..

Piga kazi kwa bidii..weka malengo..weka akiba kua na Limitations za maisha.