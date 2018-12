Hii siasa anayoendesha Rais Magufuli ya "devide and rule" italiangamiza Taifa letu!

Tabia za viongozi wetu wa kisiasa ni reflexion ya tabia waliokua nazo wananchi wake. Kama kuna unafiki kwa viongozi wa kisiasa ujue hiyo inatokana na unafiki waliokua nao wananchi wote katika makundi yao ya kijamii hususan makundi ya kidini



Kwa juujuu taifa linaonekana limeungana lakini kiuhalisia muonekano huo ni wakinafiki sana. Kuna mgawanyiko wa wazi na serious sana wa kidini



BAKWATA haina support ya Waislamu wengi kwa sababu inaonekana kama ni Taasisi ya Dola zaidi kuliko kua Taasisi ya Waumini wa Kiislam. Kwa namna yoyote ile haitarajiwi waende kinyume na Dola/Serikali hata likitolewa tamko leo kutoka kiongozi wa kisisa wa ngazi ya juu kua leo hakuna kuswali watajitokeza kina Alhadi Musa na Aya zao kuhalalisha tamko hilo



Hizo milioni 30 walizopewa ni peanut kulinganisha na fursa walizonazo/wanazotakiwa kua nazo katika jamii kama Mashirika na Taasisi zingine za Dini. Very unfortunately that is their price not more!!!



Alipoingia madarakani Rais Magufuli na kuanza kufanya teuzi zake wengi walianza kulalamika kua teuzi hizo zimegubikwa na ukabila, ukanda na udini. Ukabila na ukanda ukawa unafafanuliwa kua anapendelea watu wa kabila la Wasukuma na wanaotoka Kanda ya Ziwa kwa ujumla, huku akiwa hapendi kabisa watu wa Kaskazini hasa Wachaga



Bahati(sijui mbaya au nzuri) suala la udini halikufafanuliwa. Kwamba teuzi zake zinapendelea upande upi!. Hadi hii leo hakuna tena malalamiko kumhusu Mtukufu Rais ana preference ya dini flani katika teuzi zake na kuwa sideline watu wa dini nyingine



Hii sio kwa sababu hakuna hiyo injustice bali ni katika ule unafiki wa Watanzania kwamba pale anapofaidika yeye haoni sababu ya kumsemea anae onewa. Na hiyo ndio composition ya tabia ya Wabongo wengi ndani ya hizo dini zao, UNAFIKI



Naamini kua kama Magufuli angekua ni Muislamu na akawa anaongoza nchi hii kwa jinsia anavyoongoza sasa na hiyo injustice katika teuzi zake ingekua kwa upande wa pili, nina uhakika kufikia muda huu asingekua Rais wa nchi hii!



Wasingetulia Wabunge wa pande zote mbili, wasingetulia kina Hellen Kijobi Simba na LHRC yake, wasingetulia kina Gema Akilimali na TGNP yao, wasingetulia Episcopal Conference (TEC) wala wasingetulia Christian Council of Tanzania(CCT) mpaka Rais angeng'oka madarakani, iliwahi kutokea kwa Mzee Mwinyi process za impeachment zilishaanza Bungeni



Na kwahili wala siwapingi bali nawasifia sana kwa kua macho kulinda maslahi yao hata pale wanapoguswa kwa kuondolewa tu exemptions za kodi kwenye taasisi zao sembuse uwaguse kwenye kuwabana katika suala la uongozi wa nchi



BAKWATA wapowapo tu na laiti kungekua kunapigwa kura za maoni na Waislamu kuhusu uhalali wa kuwepo kwake ingekua imeshajifia siku nyiingi sana



Kwa maoni yangu kelele hizi zingekuwepo hata nyakati ambazo wanaonewa watu wengine hata kama sio wa imani yao, lakini vinginevyo inakua ni unafiki.