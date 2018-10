Leo tulikula na kikao cha wanakamati ya tumekaa flani na boss kubwa. Nilikasirika usawa wa ana kwa ana na boss kubwa.



Nilipata kabisa na kuelewa lugha ya macho aliyokuwa aniongelesha. Ilikuwwa kila nikitukana mbele nakutamanii nae uso kwa uso na anakuwa ananitizama kwa kunilia chabo halafu anakwepesha macho kama vile hanitizami.....



Things happen so much in the offices it's a matter of saying no to office sex and stick to let's work and mingle when we retire or no longer employees of this coy.