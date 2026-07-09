Heshima ikierejeshwa tu naacha kupost ila mkiendelea na kiburi acha niitwe limbukeni na heshima ntachukua kwa lazima

Yaishe Sasa kula Bata kimya kimya 😝.Ntaichukua kwa nguvu
Haya nakula mwayaYaishe Sasa kula Bata kimya kimya 😝.
Wamejifunza
Weeeeee! Kwa hiyo huko hakuna siku za kazi?Haya nakula mwaya
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Hizo bar ndo loose Nut anacheza uchi kweny bombaWale haters naona wamepungua kwa posts na nyuzi zangu
Sikutaka kuwa napost haya! Ila wale wajinga waliosema nakaa kwa shemeji nikasema anhaa hadi wakimbie nyuzi zangu
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View attachment 3625985
Halafu ukitoka hapo unaenda kukojoa una lala na kesho kuna pambazuka tena sawa na sisi ambao hatuna mbele wala nyuma!!Wale haters naona wamepungua kwa posts na nyuzi zangu
Sikutaka kuwa napost haya! Ila wale wajinga waliosema nakaa kwa shemeji nikasema anhaa hadi wakimbie nyuzi zangu
View attachment 3625985
View attachment 3625985
Ziko ila Mimi niko likizo nakula bata tuWeeeeee! Kwa hiyo huko hakuna siku za kazi?
EquinoxMtoto aliyezaliwa kwa kutanguliza miguu badala ya kichwa, kwa kilugha chenu huwa anapewa jina gani?