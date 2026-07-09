Heshima ikierejeshwa tu naacha kupost ila mkiendelea na kiburi acha niitwe limbukeni na heshima ntachukua kwa lazima

Heshima ikierejeshwa tu naacha kupost ila mkiendelea na kiburi acha niitwe limbukeni na heshima ntachukua kwa lazima

venchwa

venchwa

JF-Expert Member
Joined
Aug 5, 2016
Posts
2,122
Reaction score
2,894
Wale haters naona wamepungua kwa posts na nyuzi zangu


Sikutaka kuwa napost haya! Ila wale wajinga waliosema nakaa kwa shemeji nikasema anhaa hadi wakimbie nyuzi zangu

 
venchwa said:
Wale haters naona wamepungua kwa posts na nyuzi zangu


Sikutaka kuwa napost haya! Ila wale wajinga waliosema nakaa kwa shemeji nikasema anhaa hadi wakimbie nyuzi zangu
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View attachment 3625985
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Halafu ukitoka hapo unaenda kukojoa una lala na kesho kuna pambazuka tena sawa na sisi ambao hatuna mbele wala nyuma!!

Maisha yanatafakarisha sana ila ukiyajukia wala haikuwi shida kama hizi.

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