Heshima ikierejeshwa tu naacha kupost ila mkiendelea na kiburi acha niitwe limbukeni na heshima ntachukua kwa lazima

venchwa said:





Sikutaka kuwa napost haya! Ila wale wajinga waliosema nakaa kwa shemeji nikasema anhaa hadi wakimbie nyuzi zangu

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View attachment 3625985 Wale haters naona wamepungua kwa posts na nyuzi zanguSikutaka kuwa napost haya! Ila wale wajinga waliosema nakaa kwa shemeji nikasema anhaa hadi wakimbie nyuzi zangu Click to expand...

Halafu ukitoka hapo unaenda kukojoa una lala na kesho kuna pambazuka tena sawa na sisi ambao hatuna mbele wala nyuma!!Maisha yanatafakarisha sana ila ukiyajukia wala haikuwi shida kama hizi.Enjoy