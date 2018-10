Heri akina Rostam, Hans Pope na wengineo waliostuka mapema wakajiondokea zao

Nyakati hizi ni za majaribu na mateso makubwa kwa wafanyabiashara wa Tanzania, ule mradi wa kuwafanya wawe mashetani si kitisho tu kwa biashara zao bali hata uhai kabisa...



Lakini kumbe ni kweli umri nao unachangia sana kukupa uwezo kusoma alama za nyakati na kufanya maamuzi...



Ndo hapo nasema heri mzee mzima Rostam aliyeanza kitambo kuhamishia biashara zake Nairobi Kenya, Mauritius na Uswisi kukwepa washamba washamba hawa ambao wangemvurugia maisha na biashara zake kwa sababu za kipuuzi tu...



Namsifu pia Kaka Mkubwa Zakaria Hans Pope aliyeteleza mchana kweupe na malori yake kama ananawa tu vile😅😅



Sasa hawa akina Mo, Ali Mufuruki, akina Davis Mosha, Bakhresa n.k...heri wangemfata JK awaelimishe ule msemo wake maarufu i.e. AKILI ZA KUAMBIWA WACHANGANYE NA ZA KWAO...



The writings have been on the wall long enough for all of you to see and get wiser...UNLESS YOU CANNOT READ...sepeni mazee, mnangoja nini?😯😯