Heche: Tutawaandikia barua FIFA na CAF kuwaeleza Serikali imesema kuna 'Ugaidi' wasilete Watu AFCON

Heche: Tutawaandikia barua FIFA na CAF kuwaeleza Serikali imesema kuna 'Ugaidi' wasilete Watu AFCON

Waufukweni

Waufukweni

JF-Expert Member
Joined
May 16, 2024
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Makamu Mwenyekiti wa CHADEMA, John Heche ameeleza kuwa CHADEMA kimepanga kuziandikia barua taasisi za michezo duniani kama vile FIFA na CAF, pamoja na jumuiya nyingine za kimataifa, ili kuzitaarifu kuhusu kauli hizo za serikali.

Soma: Heche: Ndani ya siku 2, Viongozi 51 wa CHADEMA wamekamatwa na kubambikiziwa Kesi za Ugaidi

Chama hicho kimesisitiza kuwa hatua yake hiyo si kuichafua nchi, bali ni kuweka wazi ukweli na kuitaka michezo hiyo kutathmini upya usalama wa kuandaa matukio makubwa nchini kukiwa na madai hayo ya ugaidi.

 
Serikali ya CCM sasa iombe USA waje watusaidie kupambana na Magaidi ambao serikali yenyewe imesema wapo. USA watafanya hivyo kama wanavyowasaidia Somalia na Mali.

Hata AFCON ni hatari sana ikija kuchezwa kwenye nchi ambayo serikali iliyopo madarakani inasema kuna wananchi wake magaidi
 
Ndio shida ya nchi kuongozwa na kilazaa, hata taasisi zingine zoote zina chukua mkondo huo wa akili ndogo...nakumbuka tone ya ugaidi hapa nchini aliset samuya mwenyew siku ilee kule zanzibar akiwaita wanaharakati kuwa ni magaidi!.

Kwa hivyo jeshi la polisi, magereza, nk nk nao wameunga bodi kumuiga boss wao pasipo kutafakari madhara ya ujinga huo!!.
 
Waufukweni said:
Makamu Mwenyekiti wa CHADEMA, John Heche ameeleza kuwa CHADEMA kimepanga kuziandikia barua taasisi za michezo duniani kama vile FIFA na CAF, pamoja na jumuiya nyingine za kimataifa, ili kuzitaarifu kuhusu kauli hizo za serikali.

Chama hicho kimesisitiza kuwa hatua yake hiyo si kuichafua nchi, bali ni kuweka wazi ukweli na kuitaka michezo hiyo kutathmini upya usalama wa kuandaa matukio makubwa nchini kukiwa na madai hayo ya ugaidi.

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Ha ha ha ...:gachiBASS::gachiBASS::gachiBASS:
Hiyo TKO -Technical Knock Out, chini ya mkanda kabisa!
Sasa na hela ya Road Fund iliyochotwa itakuwaje?
 
Waufukweni said:
Makamu Mwenyekiti wa CHADEMA, John Heche ameeleza kuwa CHADEMA kimepanga kuziandikia barua taasisi za michezo duniani kama vile FIFA na CAF, pamoja na jumuiya nyingine za kimataifa, ili kuzitaarifu kuhusu kauli hizo za serikali.

Chama hicho kimesisitiza kuwa hatua yake hiyo si kuichafua nchi, bali ni kuweka wazi ukweli na kuitaka michezo hiyo kutathmini upya usalama wa kuandaa matukio makubwa nchini kukiwa na madai hayo ya ugaidi.

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HECHE UNAFAIDIKA NA NINI? MBONA MAMBO YA KITOTO SANA.
 
Espy_ said:
Sasa mtachezaje mpira kwa amani huku kuna magaidi kila kona?
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Ukiambiwa uthibitishenkaa ushahidi mzito bila maneno matupu imaweza?

Naona huku kuamka na kwenda kwenye mishe na hadi unalala sjwari, ndiyo kunawapa kiburi. Sababu hamjawahi kuionja shida ya machafuko ipo vipi. Hiyo pesa uako mfukoni au benki haitakusaidia kitu kama kukichafuka mnavyoombea
 
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