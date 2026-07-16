Heche hataki Lissu atoke, anachekelea umaarufu wa kufa kufaana

Heche alikuwa akimnanga Rais Samia kuwa amefurahia kuwa Rais baada ya Rais JPM kupata shida iliyomuondoa. Sasa hivi Heche nae hataki kusikia kabisa Mwenyetiki Lissu anatoka nje haraka. Nadhani anaomba Mungu ikiwezekana aishie hukohuko ili chama "kimsamie" kama wenzao wa CCM walivyofanya.Anatoa mashariti yanayosababisha Lissu aendelee kusota mahabusu pamoja kwamba anajua kuwa Lissu ana shida nyingi za kiafya na ana familia. Anajua kabisa Tanzania haiwezi kumtoa nje Lissu kwa mashinikizo ya mtu yeyote wa nje ambae ameshindwa kumtoa Kiza Besije gerezani kule Uganda, ameshindwa kumaliza vita za DRC, Sudani na Ukraine wala Iran; hana meno wala nguvu hiyo ya kuilazimisha tz ipige magoti. Heche anafahamu kuwa majeshi yetu yako vizuri kuilinda nchi yetu hayawezi kusalimu amri kwa waandamaji wa aina ile.Heche anafukuza kila mtu ndani ya chama anaemkosoa wala kumhoji, mpaka wenzake wameshamshitukia.