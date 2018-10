Haya Wakenya kubadilisha Katiba tena, mpaka kieleweke, Rais Magufuli tafadhali usiguse Katiba yetu!

Barbarosa said: Wanasiasa wa Kenya ambao waliutangazia Ulimwengu kwamba Katiba yao mpya ndo dawa ya matatizo yao yoote na kuisimika kwa mbwembwe nyiiingi huku wakisifiwa kila kona kwa ni Katiba bora siajabu kuliko zote Afrika kama siyo Duniani, sasa miaka michache baadaye Wanasiasa wale wale waliotaka Katiba leo hii wanataka nyingine tena na kuna kila dalili kwamba kura ya maoni itafanikiwa na kuanza mchakato wa Katiba mpya tena, mpaka kieleweke dadadeki, kama hata hiyo isipowaingiza madarakanai wataikataa tena, eti sasa hvi wanataka Cheo cha Waziri mkuu iweje hawakuliona hilo wakati wanaunda hii ya sasa, wakati walisema walishirikisha Wataalamu wa Katiba kutoka Dunia nzima? Click to expand...

Wanaoamua ni wananchi na siyo wanasiasa. That's how democracy works. If Kenyans say no, there won't be changes. Its all about what majority of Kenyans want and not the minority.