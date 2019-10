Hawa wachina wanaharibu uchumi wa Nchi yetu

Mikocheni Junction said: Mkuu wachina sio watu wazuri wanafanya uhuni mwingi sana kwenye hili suala la biashara huria wanatuibia sana



Ndio nasema serkali ingepiga kufuli kwa vitu feki kutoka China,ili bidhaa zinazozalishwa Ndani ziweze kwenda sokoni



Sasa mtu unapata hasira ati hadi kikombe cha plastic kinasafiri kutoka China kuja kuuzwa Tanzania kwa alfu moja unaweza kuona tusivyo wabunifu



Pia serkali ingeweka kipaumbele kwenye biashara ya kimataifa ni bidhaa gani Au malighafi gani ipewe kipaumbele na muundo msingi



Kwa Mfano tungechagua mazao hata big five

Mfano

Korosho,mkonge,pamba kahawa nk

Tuwekeze Nguvu haswa kwa kuwarahishia wakulima na kuwapa ruzuku ili tuzalishe kwa wingi kwa ajili ya export na lazima china na india wangekua wateja wakuu kwakuwa wao wanafaidika moja kwa moja na sisi



Pia zao km la mahindi lingepewa kipaumbele kwani Tanzania imezungukwa na Nchi ambazo hazizalishi sana mahindi na zina uhitaji wa mahindi sana



Tungekuwa tunaingiza pesa nyingi ya kigeni hata tungepunguza kukopa kwa mabeberu ambao wanavikwazo chungu nzima Click to expand...

Unaporipoti kuibiwa lazima na wewe pia tukulaumu kwa kumjengea au kumshawishi mwizi ili akuibie...Wachina tumewashawishi sisi kwa kujidharau na kushindwa kuwathamini watu wetu...When you talk of multi-dollar projects like constructions - je sisi hawa hatuna ma-injinia??Ukifuatilia utagungua kuwa tatizo ni mtaji... Je hao wachina unafikiri wanao huo mtaji?? Asilimia kubwa nchi yao imewajengea uwezo! Nchi imewathamini na kuwadhamini ili waweze kukopesheka kuweze kukidhi mahitaji ya kupata mitaji mikubwa mikubwa (in return it is all about job creation skills to grow the local economy).Why have colleges and universities if we don't know how to use the end products for the best interests of our country??