Hatua nilizopitia hadi kuweza kuwa na online store

Uwe na MasterCard/VISA ambayo imewezeshwa uwezo wa kufanya manunuzi kwenye mtandao. Kwa Mfano: CRBD wana hii huduma, ambao kupata ni rahisi Zaidi, unaenda kwenye tawi lolote la CRBD unajaza form, unaunganishwa baada ya mda mchache. Lakini pia Kuna NMB, hawa kwangu naona ni rahisi Zaidi, pia security ni nzuri, utaratibu ni kama wa CRDB, lakini kwa upande wa security hawa wako vyema, maana kila ukitaka kununua kitu mtandaoni wana kutumia token kwenye simu yako ambazo zitatumika kufanya confirmation ya kuruhusu muhumala, kwa maana hiyo hata kama mtu akikuibia kadi, ni ngumu kiasi, maana zile code zitatumwa kwenye line yako, lakini kwa CRBD ni password tuu, ambayo mtu akikuotea umeliwa. (Ila chaguo ni lako, sina maana ya kuvutia bank fulana na kubomoa benki Fulani) Zipo bank nyingi sana, Pia hadi Voda wana huduma ya MasterCard.

Baada ya card yako kuwezeshwa, waweza tembelea moja ya mitandao ya kununua bidhaa (Kwangu mimi naona AliExpress ni njema Zaidi) Utafungua account, na kujaza baadhi ya taarifa zako.

Baada ya hapo sasa, unaweza anza kutafuta bidhaa uipendayo, na kuiweka kwenye cart, kisha kuilipia kwa ku- checkout.

Habari Wakuu!!Kwanza awali ya yote namshukuru Mungu kwa uzima tulionao, Maana tunakaribia kumaliza mwaka, ni mengi sana Mungu ametutendea aiseee, na kwa Neema yake natumai tutavuka salama.Leo nataka niwashirikishe Jinsi ambavyo nilivyoweza kuzamilia hadi kujifunza kwa kiasi chake mambo ya ki- IT na namna ambavyo nilipitia hatua mbali mbali za kujaribu kufanya manunuzi mtandao hadi kufikia kuwa na Online Store yangu mwenyewe.Nipende kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa mdau mmoja humu ndani anajulikana kwa Jina la, he has been a good mentor kwa kweli, na ana huduma njema sana ya consultation, amanishika sana mkono kwa kiasi kikubwa sana.Kuna Mitandao mingi ambayo inajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbali mbali mtandaoni, kwa uchachee tu kuna AliExpress, Alibaba, Jumia, Kikuu, eBay na mingine mingi.Kwa mara ya kwanza nilivutiwa na uzi wa mtu anaitwahumu ndani, ambaye alikuwa na huduma ya Pay4Me na nyingine ni Buy4Me, basi bwana, nikavutiwa kujaribu huduma, maana nilikuwa na passion kubwa sana ya kununua bidhaa toka nje na kuziuza hapa kwetu Tanzania. Aisee bidhaa yangu ya kwanza niliagiza sponge Fulani hivi ambazo zinasaidia kusafisha madoa sugu kwenye sufuria, fito za rubber, kwenye sink za vyooni, malumalu na sehemu nyingi.Aisee hii ngoma ilikuwa nzito sana kwa kweli, maana niliagiza pcs kama 150 hivi, dah huwezi amini zote zipo hadi leo, na nilikuwa na mategemeo makubwa sana ya kuuza mzigo wote. Hapa kichwa kilianza kupata moto, kwa kweli na pesa niliyowekeza ilikuwa ndogo sana, lakini matumaini yalikuwa makubwa sana. Mzee nikakata tamaa.Ikapita miezi kadhaa aisee, nikaona ngoja nirudi tena mzigoni, this time niliagiza mimi mweneyewe, hapa nilitumia MasterCard ya CRBD (Wanajitahidi kiasi chake, lakini kwangu mimi naona NMB ni bora kiasi, nitaeleza kwa nini), this time niliagiza Smart Watch moja kwa ajili ya kujaribu kama itafika, hii hadi leo bado ninayo, na kwa kweli mzigo ulifika salama kabisa, na ulichukua maximum kama week 3 hivi hadi kunifikia.Nikaona yes, mambo si haya bhana, nikaanza kuagiza bidhaa zingine ndogo ndogo, kweli zilifika lakini zingine zilikuwa mbovu na zingine zilichelewa sana kufika.Nikapata uzoefu wa kutosha sana, Mwaka Jana nilijichanga na kufikia uwamuzi wa kufunga ndoa, Hahaha.. Kucheki kwenye maduka ya hapa kwetu, magauni ya bibi Harusi yako Juu sana, nikazama AliExpress, nikatafuta gauni nilipendalo, hili lilinigharimu kama Tshs. 130,000/= ukijumlisha na kodi lilifikia Tshs. 182,000/= (Nitaeleza Mchakato wa kodi), mzigoo huu ulichukua maximum kama week 2 hivi hadi nautia mkononi. Ulikuja kama nilivyotegemea kwa kweli.Hii ilinifanya kugundua vitu vingi hapa Tanzania vinauzwa kwa gharama kubwa sana, nikaona hapa kuna fursa, kwa nini nisiagize hivi vitu kwa bei ya kwao na mimi kuuza hapa kwetu kwa bei ya kawaida kabisa, Mfano angalia hii saa hapa chini:Ni bei ya mtandao Fulani hapa Tanzania, lakini angalia hapo chini bei inayouza kwenye mtandao wa AliExpress, na kwa ubora ule ule:Ukiibadilisha hiyo pesa kuja kwenye shilingi yetu, kwa makadirio utapata Tshs. 27,000/= hadi 51,000/= Sasa Ukipiga hesabu utaona ni kwa jinsi gani hii biashara ina faida kubwa kiasi. Hii kwangu nikaona kama fursa, ebu angalia kwa saa kama hiyo hiyo unaweza ukaongeza hapo kama 80% + cost ya product, na bado ukapata faida kubwa na kuwa na mzunguko mkubwa wa bidhaa zako. Huo ni Mfano wa bidhaa miongoni mwa nyingi tuu.Mimi binaafsi mzigo wangu wa pili, wa tatu hadi wane, sikuwahi kutumia sanduku la posta, nilichokuwa nafanya ni kujaza mtaa, na posta office ambayo ipo karibu kabisa na ninapoishi, MUHIMU ZAIDI NI KUWEKA NAMBA ZA SIMU, ambazo zitapigwa mzigo ukiwasili. Siku hizi kuna gharama za posta ambazo zinatozwa.Hapa inategemea na ukubwa wa mzigo ambao umeuagiza, kwa mzigo wa kawaida hawatozi kodi, ila kwa mzigo mkubwa wanatoza kodi. Kodi inategemea na gharama zilizotumika kununulia mzigo (Hapa seller wengi wana declare low price, ila TRA are not taking the declared price into consideration, wanategemea sana bei utakayoitaja)Hapa shida niliyokutana nayo wakata naagiza mzigo wa gauni la ndoa ni kwamba, nilitumia location ya Posta ya Kibaha, sasa ule mzigo ulihitajika ulipiwe kodi, na Posta ya Kibaha haina watu wa TRA, so mzigo wangu ukazuiliwa Posta ya Dar, sasa hii haikuwa changamoto kubwa kwangu, maana Kibaha na Dar ni karibu mno (Taadhari kwa wewe utakayeagiza mzigo mkubwa, na kwenye location yako hakuna TRA, jiandae kwenda Dar)Yako Mengi sana ambayo nimejifunza na kupitia hadi kuweza na mimi kuanziasha Online Store yangu ya Bei Nafuu . Unaweza ukaitembelea na kujionea ubunifu wangu, na jinsi nilivyoweza ku integrate payment ambayo inakubali Malipo hapa Tanzania.Kwa Mawasiliano Zaidi nicheki: admin@beinafuu.online Pia usisahau kutembelea Online Store yangu ya Bei Nafuu