Hatimaye Vodacom Tanzania wametekeleza "constructive idea" yangu niliyoandika humu JF. They were, at least, supposed to acknowledge my intellect

Hatimaye Vodacom Tanzania wametekeleza "constructive idea" yangu niliyoandika humu JF. They were, at least, supposed to acknowledge my intellectual endeavor.ORIGINAL THREAD HII HAPA.Screenshot hapo juu ni user interface ya Vodacom M-pesa.Shikamooni wakubwa zangu wote. Uandishi wangu unaweza ukakosa mpangilio. Naombeni mniwie radhi.Kwa kipindi cha mwezi uliopita nilikopa pesa kiasi cha 50,000/= kutoka kwa classmate wangu Beautiful Nkosazana ambaye nilimuahidi kuwa ningemlipa mwezi huu tarehe 21.Sasa leo nilikuwa ninatuma kiasi hicho cha pesa kwa classmate kwa kutumia mtandao wa Vodacom nikakutana na changamoto moja ambayo naona engineers wa kampuni hizi za simu wanaweza kuboresha if they are willing.Unapomtumia mtu pesa basi kuwe na options mbili.(1) Tuma pesa (kama ilivyo)(2) Tuma Pesa (na pesa ya kutolea)Option number moja ndio iliyopo sasa. Ila hii option ya pili kwa sasa haipo. Hii ni kwamba kwa kuwa mimi ninatuma 50,000 kwa classmate wangu na ninataka kumtumia na pesa ya kutolea, sipaswi kuanza kuwaza hivi pesa ya kutolea 50,000 ni kiasi gani? Ama nikimtumia mtu 175,000 pesa ya kutolea ni kiasi kipi?SYSTEM INAPASWA KUFANYA CALCULATIONS AUTOMATICALLY kisha kutuma pesa yote pamoja na pesa ya kutolea.Hii ni idea yangu tu. Nipo tayari kukosolewa. I stand to be corrected.Pia unaweza kuisoma hapaWALICHOKIFANYA VODACOM.Kwenye Menu hapo chenye nenda mpaka number 6WALICHOKIFANYA AIRTELSio kila jambo linapaswa kuwa treated from legal aspect. They were supposed to show courtesy and appreciation.NB: NSSF NIPENI PESA ZANGU NYIE WATU. MTAANI MAISHA NI MAGUMU SANA. MUNGU ANAWAONA MJUE?