Hatimaye tumefika Mwaka wa Uchaguzi Mkuu wa Rais na Wabunge, naipenda nchi yangu, simhitaji Magufuli

Ametutesa mno, alidhani Miaka mitano ni miaka elfu, now we are in the year Of his reckoning..



NAAMINI SAA HII POPOTE ALIPO HAAMINI 2020 ILIVOFIKA HARAKA, Ni kama imekuja kwa Upepo wa KISULISULI tu vile.



Machozi na damu ya Lissu,



Machozi na damu ya Aquilina,



Machozi na damu ya Alphonce Mawazo,



Machozi na damu ya Ben Saanane,



Machozi na damu ya Azory Gwanda,



Machozi na damu ya Mama wa Eric Kabendera,



Machozi ya Eric Kabendera,



Machozi ya Tito Magoti,



Machozi ya Theodore Giyan,



Machozi ya Prof.Assad,



Machozi ya Freeman Mbowe, kunyanyaswa, kuharibiwa mali zake...



Machozi na damu ya Super Sammy,



Machozi na damu ya Simon Kanguye,



Machozi na damu ya viongozi mbalimbali waliouawa ama kuumizwa mchana kweupe lakini kesi zao Polisi wakagoma hata kufungua tu majalada ya Uchunguzi...



Kundi lote hili,



Wakosoaji wa Siasa za hovyo za CCM, Bashiru Ali, Magufuli



Mnataka niamini hawa watu, wenye sifa ya kufanana, hakuna kati yao mwanaCCM hata mmoja - Mnataka niamini hawa watu walikufa, walipigwa risasi, walitekwa, walipotea, walibambikizwa kesi wao tu peke yao Kama Coincidence huku CCM wao wakiwa salama?



Yan CCM wao hawafi wala hawakosei kujaza fomu za Uchaguzi, wala hawasahau kujaza fomu za Tume ya Maadili, wala Wabunge wao akiwemo Spika hawaugui na kutibiwa hospitali za nje ya nchi, CCM wao tu ni Miungu?



Watu wameonewa sana,



Wanaonewa sana,



Rais hajafanya kazi yake Kama the Comforter In Chief, kuwatia moyo na matumaini watu wake,



Badala yake akisimama kuongea ANABEZA, ANASIMANGA, ANAZODOA, ANATUMIA LUGHA ISIYOKUBALIKA (Unaweza Sema lugha chafu)



Huyu Mtu Binafsi nimemkataa,



Simhitaji,



Hafai,



Anakwaza,



We must Vote him out Of office!



Kazi na Bata..



Hatutaki Hapa Kesi Tu na Mateso Mengine!



VIVA Tanzania



VIVA Wana Mabadiliko