HATIMAE TRAFFICK ZUBERI ANACHEZA NA MASIJALA SASA

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Pdidy
JF-Expert Member
Joined Nov 22, 2007
42,031 9,524 280
KAMA MNAKUMBUKUMBU NILIWAHI KUANDIKA HAPA HIZI DHAMANA ZA KUWAPA TRAFFICK KUANDIKA FAINI WANAVYOTAKA WENGI WANAZITUMIA VIBAYA SANA
NDUGU TRAFFICL ZUBERI NILIWAHI MLALAMIKIA HAPA KWA MH MAMBOSASA ANAHARIBU NYADHIFA YA UTRAFFICK KABISA PALE KMR
HUYU BWANA ANAKUSIMAMISHA ANAJIBY KWA DHARAU MWISHO ANAKAA MBELE YA BONETI LAKO ANAANDIKA TISINI ALFU
UKIMALIIZA ANASEMA PENI YAKE INAANDIKA FRG KNZIA 90" 000 NK.. HAIJUI 30K WALA 60K AISEE
MADALALA NA WAMILIKI MNAWEZA KUWA MASHAHIDI NA LEO VIJANA WAMEFANA PARTY YA MAANA KUONDOLEWA KAKA HUYU AMBAE ALIKOMAA NA KMR SIKUZOTEBILA UHAMISHO
TTUFANYE KAZI KWA UADILIFU HESHIMU KILA MTU SEHEMUYAKE YA KAZI.....
ALIWAHI KUNIKAMATA AKAANDIKA TISINI ISIOELEWEKA AKATISHIA NITOE HELA PALEPLAE NKAMWAMBIA NEVER NKAONDOKA NA KARATASI
SSIKUMOJA ALIKANYAGA WAYA OFISINI KWANGU AKIHITAJI MSAADA WA NDIGUYE SIKUTAKA KUMWELEZA NILIISHIA KUMWADHIBU NDUGUYE BILA MAELEZO HATA KUANGALIA CV YAKRE SIKUTAKA KUIONA
LEO NIMEPITA PALE KMR NIMEFURAHI KUSIKIA MH AMEFANYIWA UHAMISHO WA HARAKA SANA HIVI KARIBUNI
PONGEZI KUBWA KWA JESHI LETU MAADILI KWANZA DHARAU BAADAE
NASHAURI WAWE WANAPITA NA KUWACHUNGULIA MATRAFFICK WANAVYOFANYA KAZI ZAO ILI KUBORESHA NIDHAMU OFISINI
NNA PALE MTU ANAPOPATA MADARAKA AJUE SAA YOYOTE ANAWEZA KUBADILIKA NA KUWA MWANDISHI
MUNGU AWABARIKI SANA
NDUGU TRAFFICL ZUBERI NILIWAHI MLALAMIKIA HAPA KWA MH MAMBOSASA ANAHARIBU NYADHIFA YA UTRAFFICK KABISA PALE KMR
HUYU BWANA ANAKUSIMAMISHA ANAJIBY KWA DHARAU MWISHO ANAKAA MBELE YA BONETI LAKO ANAANDIKA TISINI ALFU
UKIMALIIZA ANASEMA PENI YAKE INAANDIKA FRG KNZIA 90" 000 NK.. HAIJUI 30K WALA 60K AISEE
MADALALA NA WAMILIKI MNAWEZA KUWA MASHAHIDI NA LEO VIJANA WAMEFANA PARTY YA MAANA KUONDOLEWA KAKA HUYU AMBAE ALIKOMAA NA KMR SIKUZOTEBILA UHAMISHO
TTUFANYE KAZI KWA UADILIFU HESHIMU KILA MTU SEHEMUYAKE YA KAZI.....
ALIWAHI KUNIKAMATA AKAANDIKA TISINI ISIOELEWEKA AKATISHIA NITOE HELA PALEPLAE NKAMWAMBIA NEVER NKAONDOKA NA KARATASI
SSIKUMOJA ALIKANYAGA WAYA OFISINI KWANGU AKIHITAJI MSAADA WA NDIGUYE SIKUTAKA KUMWELEZA NILIISHIA KUMWADHIBU NDUGUYE BILA MAELEZO HATA KUANGALIA CV YAKRE SIKUTAKA KUIONA
LEO NIMEPITA PALE KMR NIMEFURAHI KUSIKIA MH AMEFANYIWA UHAMISHO WA HARAKA SANA HIVI KARIBUNI
PONGEZI KUBWA KWA JESHI LETU MAADILI KWANZA DHARAU BAADAE
NASHAURI WAWE WANAPITA NA KUWACHUNGULIA MATRAFFICK WANAVYOFANYA KAZI ZAO ILI KUBORESHA NIDHAMU OFISINI
NNA PALE MTU ANAPOPATA MADARAKA AJUE SAA YOYOTE ANAWEZA KUBADILIKA NA KUWA MWANDISHI
MUNGU AWABARIKI SANA