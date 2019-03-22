HATIMAE TRAFFICK ZUBERI ANACHEZA NA MASIJALA SASA


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Pdidy

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Pdidy

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#1
KAMA MNAKUMBUKUMBU NILIWAHI KUANDIKA HAPA HIZI DHAMANA ZA KUWAPA TRAFFICK KUANDIKA FAINI WANAVYOTAKA WENGI WANAZITUMIA VIBAYA SANA

NDUGU TRAFFICL ZUBERI NILIWAHI MLALAMIKIA HAPA KWA MH MAMBOSASA ANAHARIBU NYADHIFA YA UTRAFFICK KABISA PALE KMR

HUYU BWANA ANAKUSIMAMISHA ANAJIBY KWA DHARAU MWISHO ANAKAA MBELE YA BONETI LAKO ANAANDIKA TISINI ALFU

UKIMALIIZA ANASEMA PENI YAKE INAANDIKA FRG KNZIA 90" 000 NK.. HAIJUI 30K WALA 60K AISEE

MADALALA NA WAMILIKI MNAWEZA KUWA MASHAHIDI NA LEO VIJANA WAMEFANA PARTY YA MAANA KUONDOLEWA KAKA HUYU AMBAE ALIKOMAA NA KMR SIKUZOTEBILA UHAMISHO

TTUFANYE KAZI KWA UADILIFU HESHIMU KILA MTU SEHEMUYAKE YA KAZI.....

ALIWAHI KUNIKAMATA AKAANDIKA TISINI ISIOELEWEKA AKATISHIA NITOE HELA PALEPLAE NKAMWAMBIA NEVER NKAONDOKA NA KARATASI

SSIKUMOJA ALIKANYAGA WAYA OFISINI KWANGU AKIHITAJI MSAADA WA NDIGUYE SIKUTAKA KUMWELEZA NILIISHIA KUMWADHIBU NDUGUYE BILA MAELEZO HATA KUANGALIA CV YAKRE SIKUTAKA KUIONA

LEO NIMEPITA PALE KMR NIMEFURAHI KUSIKIA MH AMEFANYIWA UHAMISHO WA HARAKA SANA HIVI KARIBUNI

PONGEZI KUBWA KWA JESHI LETU MAADILI KWANZA DHARAU BAADAE

NASHAURI WAWE WANAPITA NA KUWACHUNGULIA MATRAFFICK WANAVYOFANYA KAZI ZAO ILI KUBORESHA NIDHAMU OFISINI

NNA PALE MTU ANAPOPATA MADARAKA AJUE SAA YOYOTE ANAWEZA KUBADILIKA NA KUWA MWANDISHI

MUNGU AWABARIKI SANA
 
JUAN MANUEL

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JUAN MANUEL

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#2
Pdidy said:
KAMA MNAKUMBUKUMBU NILIWAHI KUANDIKA HAPA HIZI DHAMANA ZA KUWAPA TRAFFICK KUANDIKA FAINI WANAVYOTAKA WENGI WANAZITUMIA VIBAYA SANA

NDUGU TRAFFICL ZUBERI NILIWAHI MLALAMIKIA HAPA KWA MH MAMBOSASA ANAHARIBU NYADHIFA YA UTRAFFICK KABISA PALE KMR

HUYU BWANA ANAKUSIMAMISHA ANAJIBY KWA DHARAU MWISHO ANAKAA MBELE YA BONETI LAKO ANAANDIKA TISINI ALFU

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NNA PALE MTU ANAPOPATA MADARAKA AJUE SAA YOYOTE ANAWEZA KUBADILIKA NA KUWA MWANDISHI

MUNGU AWABARIKI SANA
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Kwa jinsi uhandishi wako,ulivyo wa hovyo,wewe utakuwa wa kijijini Kigoma,au Usukumani

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AbaMukulu

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AbaMukulu

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#7
Siku nyingine mkuu mrekodi trafiki yeyote yule anaeandika faini ya kukuonea then rusha mitandaoni tuu
 
Yamakagashi

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Yamakagashi

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Mathias Raymond Nyakapala

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Mathias Raymond Nyakapala

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#11
Pdidy said:
KAMA MNAKUMBUKUMBU NILIWAHI KUANDIKA HAPA HIZI DHAMANA ZA KUWAPA TRAFFICK KUANDIKA FAINI WANAVYOTAKA WENGI WANAZITUMIA VIBAYA SANA

NDUGU TRAFFICL ZUBERI NILIWAHI MLALAMIKIA HAPA KWA MH MAMBOSASA ANAHARIBU NYADHIFA YA UTRAFFICK KABISA PALE KMR

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NASHAURI WAWE WANAPITA NA KUWACHUNGULIA MATRAFFICK WANAVYOFANYA KAZI ZAO ILI KUBORESHA NIDHAMU OFISINI

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Unachofurahia ni kwasababu kahamishwa lakini umekuwa mbinafsi kwasababu hauwazi anakoenda watapata adha kiasi gani

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Nyaka-One

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Nyaka-One

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Kinyungu said:
Hahh huwezi amini huyo ni Mangi kabisa kwao Himo - Marangu Mtoni - Kilema 😀😀
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Kumbe nawe ulishamjua kuwa ni wa kutoka kanda hiyo? Na moja ya majina yake linaanza na M na uwa common sana ukanda huo.
 
Kinyungu

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Kinyungu

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Nyaka-One said:
Kumbe nawe ulishamjua kuwa ni wa kutoka kanda hiyo? Na moja ya majina yake linaanza na M.
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Wamangi rais sana kuwajua. Piddy aka mpwa tunaye humu jf mwaka wa 12 sasa na uandishi wake uko hivyo hivyo japo siku hizi ame improve sana kwa kweli
 
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