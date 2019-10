Hatari mnayokabiliana nayo kwenye hizi Nyumba Zenu ni Kubwa sana

Jamaa yangu alinipigia simu ijumaa.alinambia angependa Jumamosi niwe naye niende Mbezi nyumbani kwake kumtembelea.nliangalia kwenye diary yangu Jumamosi ilikuwepo nafasi huru.nikamwambia haina shida na muda huo huo nikaingiza ratiba hiyo kwenye simu yangu iphone to remind me.



Jumamosi nlikuwa town akanipitia tukaongozana yeye akiwa na VW Tourage mimi nikiwa na Range Rover. Haoo mpaka kwake Mbezi.nlifurahi sababu jamaa alikuwa amefanikiwa kumaliza ujenzi.nyumba ile aliomba nimletee ramani ya ukweli toka Sweden.vyumba 5 na mambo mambo kibao. Nlimpongeza sana. Maana alinambia hatonikaribisha mpaka amemaliza ujenzi.alitimiza ndoto yake.



Kilichonishtua ni milango na madirisha jinsi ambavyo yalijengwa. Ilitosha kabisa kusema jamaa kila siku usiku anakuwa gerezani.ziliwekwa nondo madirishani na milangoni na makomeo lukuki.



Nlimuuliza why this? Dont yu see its dangerous? Hakunielewa.ndo kumweleza. Wadau hata namna mnavyoweka milango wekeni katika hali ambayo inakuwa rahisi kufunguka ukiwa ndani au kuvunjwa ukiwa ndani.



Nikamwambia mkifunga milango hivyo usiku nyumba ikawakawa moto mtaponea wapi? Vyuma hutanuka sababu ya joto unadhani milango itafunguka? Hayo madirisha umeweka grill kama vile ni gereza lengo ni nini?



Ndo jamaa kunambia waswas wake ni wezi. Nlishangaa why basi asiweke mlinzi?lakini hata hivyo hao wezi wataiba nini ambacho hakinunuliki? Usalama ni jambo la heri sana ndugu zanguni.nyumba nyingi ulaya na marekani utaona madirisha yao yalivyo.



Mimi naishi Oysterbay huku karibu na hotel moja kubwa. Hii apartment ina ulinzi wa kutosha.madirisha yetu ni vioo tupu ukifungua unaweza hata kutokea hapo kwenda nje.bahati mbaya au nzuri nipo ghorofa ya 3. So naenda tu kwenye balcony ambayo madirisha yake yanafika chini ya vioo tu. Mlango ni wa mbao ngumu sana yenye nakshi za kupendeza.



Nyumba ilivyo wamezingatia mabalaa kama moto n.k. kuna lift na ngazi na pia ngazi za dharura.fire extinguisher kila nyumba na koridoni kila baada ya miezi 3 wanapita kukagua.



Apartment ina swimming pool mbili kubwa ,ina Gym mbili kubwa.bustan na watunza bustani. So imejengwa kwa ajili ya binadamu huru wa enjoy maisha.



Sasa nikawaza huyu mwenzangu maisha haya ya kujijengea gereza why?anasema wezi. Sikuona mantik sababu vitu vyake vyote ni vitu ambavyo hata vikiibwa saa nane mchana saa tisa vyote vinanunulika na kurudishwa sebuleni. TV 4,800,000 ,Radio 2,800,000. Fenicha 6,900,000. Ndo kawekea vyuma madirishani na milangoni.



Hii ni hatari pindi utokeapo moto na milango ikashindikana kufunguka.tunapaswa kuzingatia sana usalama pindi yatokeapo majanga.tuacheni woga wa kusema wezi. Vitu vipo tu vinanunulika.