Hata mhenga wa kale Sir Isaack Newton aliwahi kusema To every action there is equal and opposite reaction

Psychoanalysis ya Waomba Msamaha Kwa Rais, Makamba Snr is the Next, Membe Will Never for Pride, Kiburi na Jeuri, Kinana Will Never for Integrity Wanabodi Kati ya udhaifu mkubwa sana wa media zetu Tanzania, sii redio, TV na Magazeti, hatuna competent people wa kufanya news analysis, kazi kubwa media zetu ni kufanya reportage tuu ya matukio, lakini hatuna uchambuzi wa matukio na hatuna wachambuzi. Kwa vile mimi ni miongoni mwa waandishi...

Wito Kwa wana JamiiForums kuhusu ukosoaji wa Rais Magufuli Wanabodi, Huu ni wito tuu kwa wana jf kuhusu ukosoaji wa Rais wa nchi, Mhe. Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ufanyike kwa kutanguliza mbele uzalendo, kutanguliza mbele utaifa, kutanguliza mbele Taifa la Tanzania kwanza ndipo Magufuli afuate. Kama kuna mahali rais kama binadamu amekosea, au...

Rais Magufuli na serikali yake wakosolewe kwa hoja sio kwa viroja - Jicho letu, Star TV Wanabodi, Salaam. Moja ya vipindi vipindi bora kabisa vya TV vya mazungumzo (TV Talk Show) hapa nchini kwetu Tanzania ni kipindi cha Jicho Letu Ndani ya Habari kinachorushwa live na Star TV, kila siku za Jumamosi asubuhi, kikiendeshwa na mtangazaji nguli na mahiri Dotto Emmanuel Bulendu...

Kati ya wakosoaji wa Rais Magufuli na Serikali yake, na wasifiaji nani wanamsaidia zaidi? Ijue nafasi ya JamiiForums Wanabodi, Hii ni thread ya Swali, Kati ya Wakosoaji wa Rais Magufuli na Serikali yake, Na Wasifiaji?, Nani Wanamsaidia Zaidi Rais Magufuli na Serikali yake. Je, kwa Ukosoaji unaofanyika humu JF, Je sisi JF, Tunamsaidia Rais Magufuli na Serikali yake au tunamdhalilisha? Je, ukosoaji wetu wa JF...

"The Power of 'Karma'- Ndio Hukumu Pekee ya Haki Kamili Hapa Duniani!, Unahukumiwa kwa Matendo Yako! Hakuna kitu naogopa hapa Duniani kama kumdhulumu mtu au kumshutumu Mtu yeyote yule,kutenda matendo ambayo ni kinyume na ubinadamu ikiwemo kujipatia fedha kinyume na taratibu ikiwemo rushwa au ujanja ujanja,malipo utalipa hapa hapa duniani,ni nani aliyewahi kujiuliza Polisi wa usalama barabarani...

Siungi mkono matukano ya aina yoyote na sio kwa serikali tuu bali hata mtu kumtukana mtu mwingine.Lakini naomba tutofautishe kutukana na kuikosoa serikali na viongozi wetu kwa lugha ya staha bila lugha za kuudhi. Kama ilivyo right ya kuipongeza serikali pale inapofanya mazuri, we have the same right kuikosoa serikali na viongozi wetu pale inavyofanya ndivyo sivyo, kule ni kukosoa na sio kutukana.Kumezuka mtindo wa kila ukosoaji kuonekana kama ni kutukana!. This is not right.Juzi kati hapa zime leaks zile voice notes, baadhi ya wahusika wakaomba msamaha, mwenyewe akasema amesikiliza akitukanwa lakini amewasamehe. Mimi nimezisikiliza kiukweli sikusikia popote yoyote akimtukana yoyote!.Hivyo sasa ukizungunza lolote ambalo the regime is not happy, then inatafsiriwa ni kutukana!.Ila pia kile ambacho serikali yetu inawabambikia wakosoaji kesi za uhujumu ili kuwasotesha mahabusu, pia kuna Newton law yake ya everything that goes around, comes around, yote wanaowatendea wakosiaji au wote waliowekwa mahabusu kwa kuwabambikia kesi za uhujumu kama kina Kabendera, yatalipwa kwao kwa kuwarudia wao na familia zao kupitia the law of the karma