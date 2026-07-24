Harambe ya THRDC itakayoongozwa na Dkt. Emmanuel John Nchimbi itavunja record ya makusanyo ya pesa nyingi zaidi ya lengo kwa muda mfupi sana

Harambe ya THRDC itakayoongozwa na Dkt. Emmanuel John Nchimbi itavunja record ya makusanyo ya pesa nyingi zaidi ya lengo kwa muda mfupi sana

Tlaatlaah

Tlaatlaah

JF-Expert Member
Joined
May 18, 2023
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35,467
Makamu wa Rais Dr Emmanuel John Nchimbi anaiwakulisha serikali katika mkutano mkuu wa THRDC na kuongoza harambe muhimu sana kwa ustawi wa shirika hilo la haki za binadamu nchini.

Unadhani harambee hiyo itakayoongozwa na makamu wa Rais, itavuka lengo walilojiwekea THRDC kwa kiasi gani, na kuvunja record ya harambe nyingine zote alizowahi kuongoza kiongozi huyo wa kitaifa nje ya chama chake?🐒

Mungu Ibariki Tanzania
 
Tlaatlaah said:
Makamu wa Rais Dr Emmanuel John Nchimbi anaiwakulisha serikali katika mkutano mkuu wa THRDC na kuongoza harambe muhimu sana kwa ustawi wa haki za binadamu nchini.

Unadhani harambee hiyo itakayoongozwa na makamu wa Rais, itavuka lengo walilojiwekea THRDC kwa kiasi gani, na kuvunja record ya harambe nyingine alizowahi kuongoza kiongozi huyo wa kitaifa nje ya chama chake?🐒

Mungu Ibariki Tanzania
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Kiongozi wa ccm ukiona amekubali kwenda kuingoza Harambee ya kuchangia shughuli Basi jua amesha andaa watu wa kwenda kuchangia
 
Mmawia said:
Sasa ndugu yangu hapo unatofautisha nini? Hiyo michango yote inaongozwa na viongozi wa ccm ambayo inawalazimisha watu kuichangia
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usimpotoshe mdau wa jf kwa hisia zako binafsi potofu hivyo gentleman na itapendeza zaidi 🐒
 
Mmawia said:
Kiongozi wa ccm ukiona amekubali kwenda kuingoza Harambee ya kuchangia shughuli Basi jua amesha andaa watu wa kwenda kuchangia
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kwahiyo unaenda kwenye harambee bila kujiandaa gentleman?🤣
 
Naona watu kama wanasahau huyu bwana ndio alikuwa injini kuu ya chama tawala hivi karibuni. Yale majukwaa ya harambee za kisiasa alizokuwa anapiga kule nyuma sasa hivi anayahamishia kwenye asasi za kiraia.

Hapa kinachotafutwa sio maendeleo ya haki za binadamu, bali ni kutengeneza mifereji mipya ya kutunza political influence nje ya ofisi za chama.
 
Chivundu said:
Harambee haijafanyika bado, lakini unaripoti kukusanya pesa nyingi! 😊
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ni muhimu sana ukasoma na kuelewa maelezo yangu ya msingi kwenye hoja mahususi mezani,

huna haja ya kusoma kwa kuweweseke gentleman na itapendeza zaidi 🐒
 
Tlaatlaah said:
Makamu wa Rais Dr Emmanuel John Nchimbi anaiwakulisha serikali katika mkutano mkuu wa THRDC na kuongoza harambe muhimu sana kwa ustawi wa shirika hilo la haki za binadamu nchini.

Unadhani harambee hiyo itakayoongozwa na makamu wa Rais, itavuka lengo walilojiwekea THRDC kwa kiasi gani, na kuvunja record ya harambe nyingine zote alizowahi kuongoza kiongozi huyo wa kitaifa nje ya chama chake?🐒

Mungu Ibariki Tanzania
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Nyie ndo mnatakiwa muwe ndani, Maana hoja zenu ni za Ovyo na uchochezi!
 
Tlaatlaah said:
usimpotoshe mdau wa jf kwa hisia zako binafsi potofu hivyo gentleman, plz, heshima haki za binadamu kwa kuacha utapeli wa kifikra 🐒
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Hakuna asiejua Kama nyinyi ujira wenu ni buku7 ndio maana tunawaita Lumumba buku 7fc Kama imepanda sawa Ila Toka Nape akiwa boss ujira ulikua buku7
 
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