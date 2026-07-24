Harambe ya THRDC itakayoongozwa na Dkt. Emmanuel John Nchimbi itavunja record ya makusanyo ya pesa nyingi zaidi ya lengo kwa muda mfupi sana

Makamu wa Rais Dr Emmanuel John Nchimbi anaiwakulisha serikali katika mkutano mkuu wa THRDC na kuongoza harambe muhimu sana kwa ustawi wa shirika hilo la haki za binadamu nchini.



Unadhani harambee hiyo itakayoongozwa na makamu wa Rais, itavuka lengo walilojiwekea THRDC kwa kiasi gani, na kuvunja record ya harambe nyingine zote alizowahi kuongoza kiongozi huyo wa kitaifa nje ya chama chake?🐒



Mungu Ibariki Tanzania