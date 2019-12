Hapa Siri Tu: Tanzania yajitoa rasmi katika mpango wa uendesheji nchi kwa uwazi

son of a teacher said: Maoni yetu ni kwamba Tanzania ni sovereignty state inayo haki hio na sio mkoloni au kibaraka Click to expand...

Sawa. Lakini kwa akili zako za kuzaliwa tu, unaona ni sawa kwa serikali kujiendesha kwa siri? Ondoa hiyo OGP, fikiria kama ni sawa kwa wewe kama mlipa kodi kutofahamu jinsi kodi yako inavyotumika.Kwa upande mwingine umetoa an ironic statement. Kwa sababu sidhani kama Tanzania ni sovereign country if we take literal meaning of the word sovereignty. Ebu nenda pale BOT na Wizara ya Fedha uone wataalamu wanaotunga sera za kiuchumi. Vivyo hivyo wizara na idara nyingi za serikali zinatumia technical advisers/foreign experts hadi sasa. Bajeti ya serikali bado inategemea handouts za Waingereza, Wamarekani n.k.Is that what you mean by a sovereign country?