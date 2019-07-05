Hapa ni Gbadolite, Kijijini kwa dikiteta Mobutu Sesseko Kuku Wazabanga, nyumba zimegeuka Magofu na mahame

Mobutu Sesseko Kuku ngendu Wazabanga baada ya kuingia madarakani kimabavu akaanza utawala wa kidiktetaAkajenga ikulu/kasri kubwa kijijini kwao Gbadolite ,akajenga uwanja mkubwa wa kutua ndege tena zilikua zile Concord ,uwanja huu alijenga kijijini kwaoMobutu alipandisha hadhi kijiji cha kwao na kuwa jiji yani jiji la GbadoliteMobutu baada ya kufurumushwa madarakani kijiji kimebaki gofu malisho ya mbuzi na ng'ombeIkulu imabaki magofu na makazi ya popoUwanja wa ndege umebaki kutua ndege john na wengine walio umbwa na MunguMobutu alikula sana hela za Nchi ya Zaire kujitajirisha na kujenga kwaoLeo hii kwao kumebaki magofuMagufuli soma historia.Uwanja wa ndege wa kimataifa wa GbadoliteIkulu