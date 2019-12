HALMASHAURI YA JIJI LA DAR ES SALAAM:HII NDO NJIA YA KUONGEZA MAPATO YA JIJI!?

Leo asubuhi wakati nikielekea kazini nilishuka 1 time about 2 minutes kuchukua kitu dukani na nlikua mwenyewe kwenye gari...nikawa nmeshuka na kuwasha hazard wakati naingia kwenye gari watu wa PARKING city wakaja na bajaji na kunigongea nikafungua kuwasikiliza...wakanambia nilipak wrong nkawaambia natoka.



Sijamaliza hata kuongea na huyo aloniuliza wakawa washajifungulia milango na kuingia ndani ya gari....wakanambia twende mpaka hapo mbele!!

Nkadrive....wapi hapo mbele...oooh unajua tukikufikisha ofisin utalipa faini nkawaambia tumalizane!!!



Wakaendelea twende tutafute parking apo mbele tukuandikie tumeeenda ad naingia kwenye ofis zao wananidanganya n ofis za SUPER FEO.



Naingia ndan wananigeuzia kibao kua nilipe faini ef 70 maana nmekataaa kulipa njiani,,,,

Tukawa tunabishana wakanikandamiza nilipe io 70





Kiukwel nimekwazika mno hata kama n namna ya kutafuta mapato this is too much!!



Why dont you go straight!??? Kwamba umekosea unatakiwa ulipe faini au tufunge gar!?

Cuz njia yote walikua kama wanatengeneza mazingira ya rushwa...



Wanakuongelesha lengo lao ufike ofisin kwao ili ulipe na io faini ya ef 50 na extra 20



Kiukwel utendaji wenu si mimi tu naelalamika nmekutana na watu wengine mle ndani wameingizwa kwa stail io io ya robbing.....



Lakini kama ndo stail yenu ya kiongeza mapato liwekeni wazi wananchi tujue!!! Sio kumrob mtu na kumwongezea extra charge ili mwongeze mapato