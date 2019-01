Hali huku Kusini bado ni mbaya sana, korosho haijalipwa. Je, watanzania wenzetu wametuacha tufe nalo?

Sifa zote na shukran zote kwa mola wetu muumba wa mbingu na ardhi kwa kuendelea kwake kutupa uhai,afya na nguvu ya kuendelea kuvuja jasho la kutafuta mkate wa kila siku.



Ndug zangu sisi ambao tunachukuliwa negative in every perspective katika jambo hili la korosho tuliona ni vyema kukaa kimya tokea sakata hili lilipoanza kufukuta kule bungeni ili tusijeonekana kama ni watu wa kupinga juhudi za serikali hii ya awamu ya tano...Au tusijeonekana kama ni miongoni mwa wale wanaotumiwa na mabeberu..



Ila kwa hakika hapa ilipofikia hakuna tena jins lazima tusimame na kulisema hili japo kwa uchache sana wa maneno ili ukweli uweze kutamalaki...



Hali ni mbaya sana,korosho ambayo imenunuliwa ni kias kidogo sana na maelfu kwa maelfu ya wakulima bado hawajalipwa...



Katika kulizungza jambo hili nitajikita kwenye vipengele kadhaa ambavyo huenda vikaonekana kama ni vichocheo kwenye suala zima la kuchelewa katika malipo ya zao hili,



1.Kangomba,



2.Wakulima halisi/walanguzi,



3.Fedha.



Neno kangomba kwa huku nyumbani ni lugha ya kawaida sana...Ni pale mkulima anapoamua kuuza korosho zake kwa hiyari yake kabla ya msimu rasmi wa mauzo ya zao la korosho kufunguliwa...Kwa kawaida zao la korosho wakulima huanza kuvuna korosho kidogo kidogo miez minne nyuma kabla ya kuelekea kuchanganya kwa zao hilo hadi kuhitimisha kwa kupelekwa maghalani na kwa msaada wa vyama vya msingi kwa ajili ya kuuzwa sasa rasmi kwa wanunuz,



Sasa hiki kipindi ambacho mkulima anasubir msimu rasmi ufunguliwe na yeye anapokuwa ana shida mbali mbali zenye uhitaji wa fedha kwa haraka ndipo sasa anamtafuta either mkulima mwenzake mwenye fedha au hata mfanya biashara na kumweleza shida zake na ya kwamba nimekwama...Nataka kupeleka watoto shule,au nauguliwa n.K...Hapa nina gunia zangu mbili za korosho nitakupa kila moja kwa laki moja na nusu.Hiyo deal ikifanyika ndiyo dhana ya kangomba inapotokea,kwa hiyo kangomba inaweza kuanzia hata kilo moja hadi kufikia gunia kwa gunia huko inategemea tuh tatizo ambalo mkulima analo na uwezo wa mnunuzi anaemueleza shida zake..So kangomba si dhambi wala si dhulma...Ni win win situation baina ya mkulima na mnunuzi. Tena sometimes huuziana wenyewe kwa wenyew wakulima,



Au sometimes utakuta mkulima ana shamba kubwa sana na hawez kulihudumia...Na anahitaji vibarua wa kulima hilo shamba na pesa hana kwaiyo anaongia makubaliano na vibarua kwamba fanyeni kazi nitawalipa kwa kangomba kadhaa kwa kila hekari moja mtayolima...Hayo ndo maisha yetu ya kangomba...Siyo dhulma wala si unyonyaji kwetu...Ni kawaida kabisa..



2.Wakulima halisi/walanguzi



Katika kuliweka sawa jambo hili naweza kukubali kabisa kwamba wapo watu baadh ambao walikuwa wana take advantage ya kangomba na kuwarubuni wakulima kwa namna moja ama nyingine lakin ni wachache sana..Nasema hivyo kwa sababu hadi mkulima akuuzie kangomba mara nyingi ni hadi akufaham...Ni mara chache sana mkulima kumpatia korosho stranger kwa miaka mingi imezoeleka kuwa hii ni biashara ya kwetu sisi kwa sisi wenyewe huku tukisubiri msimu rasmi wa mauzo ya korosho ufunguliwe...Na ndiyo kwa maana miaka nenda rudi hamjawahi kutuskia tulilalama kuhusu kangomba...



Kwahiyo ni nadharia ngumu sana kueleweka ya kubain mkulima halisi ni yupi na ambae si halisi ni yupi...Kigezo cha kuangalia ni umiliki halali wa hizo korosho na kujua hilo si jambo gumu kwa kuwa viongoz wa vyama.Vya msingi na hata wakulima wenyewe wanafahamiana...Sion kama ni busara sana kutowalipa wakulima kwa wakati na kuwaumiza wengine kwa kigezo hicho unless otherwise uwepo na ushahid kwamba fulani korosho zako ni za magendo lwa mantiki hiyo hutalipwa na kadhalika...



3.Fedha



Katika dhana hii sisemi kwamba ninafanya conclusion au naisemea serikali la hasha...Ila ninachokiona mimi huenda serikali inashindwa kuadmitt ukweli kuwa haikujipanga kwa mwaka huu kuhusu kuubeba huu mzgo wa korosho...Na huu ndiyo ukweli wenyewe...



Nasema hiv kwa sababu maamuz ambayo yalifanyika kipindi kile ya kuwapiga chini wafanya biashara wa zao hili mara baada ya kuonekana wanasuasa ni maamuz magumu mheshimiwa aliyafanya na huenda nia yake ilikuwa njema sana....Lakin sasa nadhani hawakutarajia kama mzgo huo wa korosho ungekuwa mkubwa kias hiki na kwamba pesa inayotakiwa ni kubwa kias hiki na ukizingatia wana vipaombele vingi sana wao kama serikali ambavyo wanapambana navyo...You can see jambo hili kwao ni kama wamechange gear angani bila preparations kias kwamba wanashindwa kuhimili vishindo vyake hasa hii pressure kubwa itokayo kwa wakulima



Kwa mantiki hiyo basi najaribu kuelezea kwamba hali ni mbaya sana na maelfu kwa maelfu ya wakulima hawana pa kukimbilia



Wengi wao walikuwa na madeni mbali mbali kwa dhamana kwamba wakilipwa korosho watalipa...Ila had I hivi sasa hali si shwari na wale wenye mikopo bank dhamana zao zinapigwa mnada.





Vyombo vya habari vya ndan navyo kama mnavyojua wanaogopa kuichimba habar hii ya korosho kwa undani..Na siwez wapa lawama sana katika hilo najua nao wanaunga mkono juhudi.





Wanasiasa wa kusini tokea wametishiwa kupigwa bakora kuanzia kwa shangaz zao na bibi zao nao wameingiwa na hofu kubwa sana...Na hasa ukizingatia 2020 ni hii hapa kwenye kona je wanaweza thubutu kupaza saut na ubunge bado wanautaka??



Inasikitisha sana...Ni kama vile tupo kwenye msiba mkubwa tunaomboleza na hatujui ipi ni hatima yetu kwenye suala hili.



Thats why tunajaribu kuuliza vipi wenzetu nanyo mmetuachia hili tufe nalo??