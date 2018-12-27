HAKUNA WATU WENYE UPENDO NA USHIRIKIANO KAMA WALEVI

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DsmicSound
JF-Expert Member
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NAZUNGUMZIA ULEVI WA AINA YOYOTE...UWE NI ULEVI WA POMBE, ZINAA, DAWA ZA KULEVYA N.K.
NI NGUMU KUMUONA MLEVI WA JAMBO FULANI AKIMSAIDIA MTU KATIKA JAMBO LA WEMA JINGINE...ISIPOKUWA UMOJA WAO NI KWENYE ULEVI WAO TU...
MFANO MLEVI WA POMBE ANAWEZA KUKUNUNULIA HATA KRETI LA POMBE...LAKINI HAWEZI KUKUPA HELA UKANUNUE UNGA AU AKUNUNULIE SODA...
VIVYO HIVYO KWA WAZINIFU...MPAKA GETO WANAAZIMANA MRADI AFANIKISHE GEGEDO LA MWENZAKE...ILA KWENYE HARAKATI ZA NDOA WATAKIMBIANA...
NI NGUMU KUMUONA MLEVI WA JAMBO FULANI AKIMSAIDIA MTU KATIKA JAMBO LA WEMA JINGINE...ISIPOKUWA UMOJA WAO NI KWENYE ULEVI WAO TU...
MFANO MLEVI WA POMBE ANAWEZA KUKUNUNULIA HATA KRETI LA POMBE...LAKINI HAWEZI KUKUPA HELA UKANUNUE UNGA AU AKUNUNULIE SODA...
VIVYO HIVYO KWA WAZINIFU...MPAKA GETO WANAAZIMANA MRADI AFANIKISHE GEGEDO LA MWENZAKE...ILA KWENYE HARAKATI ZA NDOA WATAKIMBIANA...