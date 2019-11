Hakuna ubishi tena "Freemasons" wako nyuma ya mafanikio ya diamond

Yapo mambo kwa akili ya kawaida ya binadamu yanahitaji tafakuri ya kina.Muda umefika sasa kwa watanzania kuweza kufikiri nje ya box kuliko kujitoa ufahamu na kujifanya kama hatuoni km kijana wetu tunaempenda anapotea..na

kama kuna hatua za dharura tunaweza kuzichukua kumsaidia uyu kijana arudi kwny mstari ili tusije tukampoteza



Mifano iko mingi sana na watanzania tunaijua lakini mm sitaki kupotea mda hapa wa kutoa mifano kibao na kujaza gazeti...ntatoa mfano mmoja tu

"yani kwa akili tu za kawaida inawezekana vipi ukaleta wasanii wakubwa km wizkid na tiwa savage toka nigeria mpka bongo

na kuwalipa "huge sums of money"..na hapohapo kuwapa malazi katika "five stars hotels" lkn babako mzazi aliekuleta katika dunia hii bado anaishi tandale kwa mtogole na anatembelea bodaboda?!"ht km ni roho mbaya hii umepitiliza



Ebu watanzania wa upendo tulionao tulijadiri hili swala kwa umakini ili tumsaidie huyu kijana...njia aliyoamua kuipitia kupata haya mafanikio aliyokua nayo sasa sio nzuri na kuna kila dalili kua mwisho wake utakua mpya sn ...tusipochukua hatua za dharura kumsaidia dunia itatuuhukumu bdae



Nafungua mjadara kwa maswali "ni kweli diamond amemtoa babake ndondocha ili kuyapata haya mafanikio yk?"...."is something going on behind the scene of his success?"..... ebu tiririka mdau