Hakuna tatizo lolote mwanamke kuzaa bila kuolewa au kuamua kuoa mwanamke mwenye mtoto

Sales man
JF-Expert Member
- Aug 27, 2025
- 576
- 880
Ukitumia akili utagundua hii Dunia inaendeshwa na matrix
Yaani mawazo ya watu wajinga wenye uwezo mdogo wa kufikiri wanakuwa controlled na mfumo wa MTU Fulani anayejaribu kusema kuwa kuoa single mother ni tatizo au mwanamke kuzaa ni tatizo.
Kuna watu wamefukuza watoto wao wa kike majumbani kisa kupata mimba huu ulikuwa ujinga
Binadamu ni mnyama kama walivyo mbuzi au mbwa
Wanafanya ngono bila kujali chochote
So that's fact .
Yaani mawazo ya watu wajinga wenye uwezo mdogo wa kufikiri wanakuwa controlled na mfumo wa MTU Fulani anayejaribu kusema kuwa kuoa single mother ni tatizo au mwanamke kuzaa ni tatizo.
Kuna watu wamefukuza watoto wao wa kike majumbani kisa kupata mimba huu ulikuwa ujinga
Binadamu ni mnyama kama walivyo mbuzi au mbwa
Wanafanya ngono bila kujali chochote
So that's fact .