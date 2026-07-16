Hakuna tatizo lolote mwanamke kuzaa bila kuolewa au kuamua kuoa mwanamke mwenye mtoto

Hakuna tatizo lolote mwanamke kuzaa bila kuolewa au kuamua kuoa mwanamke mwenye mtoto

Sales man

Sales man

JF-Expert Member
Joined
Aug 27, 2025
Posts
576
Reaction score
880
Ukitumia akili utagundua hii Dunia inaendeshwa na matrix

Yaani mawazo ya watu wajinga wenye uwezo mdogo wa kufikiri wanakuwa controlled na mfumo wa MTU Fulani anayejaribu kusema kuwa kuoa single mother ni tatizo au mwanamke kuzaa ni tatizo.


Kuna watu wamefukuza watoto wao wa kike majumbani kisa kupata mimba huu ulikuwa ujinga

Binadamu ni mnyama kama walivyo mbuzi au mbwa

Wanafanya ngono bila kujali chochote

So that's fact .
 
Sales man said:
Binadamu ni mnyama kama walivyo mbuzi au mbwa

Wanafanya ngono bila kujali chochote
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Ni kweli binadamu ni mnyama
Lakini kusema wanafanya ngono bila kujali chochote sio kweli ( labda kama mtu huna akili timamu)

Usitetee uzinzi kwa namna hii, kitendo cha kupata mimba ambayo hukuitaka tayari ni uzembe(labda kama ulibakwa)

Kufananisha binadamu na mbwa kimaamuzi ya kingono nayo ni maajabu
 
Sales man said:
Yaani mawazo ya watu wajinga wenye uwezo mdogo wa kufikiri wanakuwa controlled na mfumo wa MTU Fulani anayejaribu kusema kuwa kuoa single mother ni tatizo au mwanamke kuzaa ni tatizo.
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Kijana you are not Special. Aliposhindwa Mwanaume mwenzako usifikiri utapaweza kirahisi.

Ukiona jambo linawatokea Wanaume wenzako basi usifikiri linashindwa kutokea kwako, kuna msemo husema "kama unaona Elimu ni gharama, basi jaribu Ujinga". so unaweza OA single Mother then ukaja kutupa mrejesho after years.

Watu wakisema kuoa Single Mothers ni tatizo, ni huwa wanawapa taarifa mapema wanaoamua kuchagua hio njia wajue consequence na huwa sio KATAZO, bali ni ni TAHADHARI tu.

Be a Man, ukiona unapokea ushauri kama Katazo basi ujue una shida mahali.
 
Kwangu mimi ni bora single mama ambaye inaonesha angalau ana hofu ya Mungu baada ya kupata mimba hajamtumpa huyo kiumbe, kuliko mdada aliyetoa mimba moja au zaidi ili mwanaume amkute hana mtoto (kapoteza ushahidi).
 
Kimsingi kabisa, hakuna utamaduni mbaya. Ubaya unatokana na mtazamo. Utamaduni wa kuwatenga single parents uliwekwa ili kulinda familia za wazazi wawili.

Kwa vile tumeanza kuupokea utamaduni wa magharibi wa kujali ubinafsi(individualism), tumepata mtazamo mpya.

Suala la wazazi kufukuza watoto waliozalia nyumbani ni madhara yasiyokusudiwa. Kila tamaduni ina madhara yasiyokusudiwa.
 
Joanah said:
Ni kweli binadamu ni mnyama
Lakini kusema wanafanya ngono bila kujali chochote sio kweli ( labda kama mtu huna akili timamu)

Usitetee uzinzi kwa namna hii, kitendo cha kupata mimba ambayo hukuitaka tayari ni uzembe(labda kama ulibakwa)

Kufananisha binadamu na mbwa kimaamuzi ya kingono nayo ni maajabu
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Binadamu ni kama mbuzi au mbwa linapokuja swala la ngono
 
Ukiona mtu analeta nyuzi hizi ni ama yeye ni singo zeri au kuna lisingo zeri limemkamata huko
 
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