Hakuna tatizo lolote mwanamke kuzaa bila kuolewa au kuamua kuoa mwanamke mwenye mtoto

Ukitumia akili utagundua hii Dunia inaendeshwa na matrix



Yaani mawazo ya watu wajinga wenye uwezo mdogo wa kufikiri wanakuwa controlled na mfumo wa MTU Fulani anayejaribu kusema kuwa kuoa single mother ni tatizo au mwanamke kuzaa ni tatizo.





Kuna watu wamefukuza watoto wao wa kike majumbani kisa kupata mimba huu ulikuwa ujinga



Binadamu ni mnyama kama walivyo mbuzi au mbwa



Wanafanya ngono bila kujali chochote



So that's fact .