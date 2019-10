Google adsense wameshachukua my account, msaada kuconfirm my site to propeller

Habari zenu wanajamvi!, kama ambavyo title inajieleza. nlifanikiwa kusubmit my website to google adsense na waka aprove na ads zikawa on kwenye my site.. my site haina muda mrefu imekuwa published mwishoni mwa mwezi december. nimepata ads almost a week a go bt jana nkashangaa ghafla no ads on my web ndo nkafungua adsense.com ndo waliponambia my account blocked na nkacbeki their mail bac ikabidi niridhike maana nlishackiaga mambo ya adsense.. ckutaka kuendelea nao tena nkaona vema nicheki na propeller so nkasign up faster bt verifying my site ndo nilikofail.. ni wordpress website so naomba msaada ku verify it... Thanks in advance