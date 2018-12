Funafuti international airport katika kisiwa nchi ya Tuvalu ni simple sana

MzuqaTuvalu ni nchi ya nne kwa udogo duniani.Tuvalu ni kisiwa nchi an island nation inayopatikana central pacific.Ni nchi ipo chini ya common wealth. Ina wakazi elfu kumi na mbili ambao asili yao ni polynesians. Ila watuvalu elfu 22 wana makazi newzealand.Funafuti ni mji mkuu wa Tuvalu. Ili ufike Tuvalu kwa njia ya anga lazima utokee Suva Fiji. Ratiba ya ndege ni mara mbili kwa wiki jumanne na alihamisi. Na ni ndege ya mapanga boi.Sasa cha kushangaza na kufurahisha uwanja wa ndege wa kimataifa Funafuti ni centre ya social activities. Hauna fence yani wakiweka fence they willabsolutely cut off people from the island because funafuti is narrow watu inabidi wavuke upande mmoja kwenda kwengine.Ni makutano ya watu kucheza mpira kutembea na vijiwe.It takes 3 hours flight from fiji to Tuvalu. And passangers can stand on the runway to wait for the plane.Dakika 45 kabla air fiji inapotua j4 na alhamis kuna pickup inaking'ora inapita nakipaza sauti kuwatangazia watu waondoke na wasivuke.Pia kunagari la fire linapita kusafisha runaway njia ya ndege kuondoa uchafu na vikokoto vilivoachwa.Safety measure kwa kweli ilitakiwa kuchukuliwa ila haiwezekani kwasababu ya kijiografia la funafuti bcoz its very narrow and it could cut off the island complete kwasabab watu wanavuka kwenda upande mwengine.Kingine hatari kuna mbwa koko wengi sana ambao wanazururazurura uwanjani.Licha ya mapungufu ya huu uwanja wa ndege Tuvalu kama mataifa mengine ya Pacific kuna watoto wakareee sana na nipakutembelewa tu.This is John!