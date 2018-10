Fumbo la maisha: Waziri Ummy meza kiburi, ombeni msaada kwa Mwele Malecela, WHO.

Ruttashobolwa said: Wewe ni mshaba sana hivi unafikiri huyo Mwele anaweza fanya lolote kuangusha nchi kwa hicho cheo alichopewa? Kwa taarifa tuuu hana ubavu wowote wala uwezo wowote kushindana na Ummy au Magufuli kwa njia yeyote ile.....

Mnapoteza muda wenu tuu kujidanganya wala hana uwezo wala ubavu wa kuinyima nchi jambo lolote lile...

Alitumbuliwa kwa kufanya makosa na makosa yake yako wazi na wala haikuwa ni kifungo cha kutopata kazi na wala kupata kwake kazi hakumaanishi alikosea...

Mwele alikosea na alipewa adhabu stahiki na ndio maana wala hakuna hiyo Zika aliyokuwa ameitangaza kwa kukurupuka.

Weee bwege tena first class lofa..Endelea kutumia kinywa chako kumwaga uharo tu..Ok, lets assume alifanya kosa, kwani kila kosa lazima mtu afukuzwe?Mbona kuna watu wengi tu huko serikalini wanafanya makosa makubwa tu kila siku na wapo kwenye nafasi zao??Dr Mwele anawaumiza sana vichwa..na bado!!The Lady is flying HIGH... na am telling u she will achieve more than what she is having now..!!Madhara ya kuongozwa na kichaa hayo.