Full video ya yule mama mchungaji wa sex game ya God, kwenye gari, jikoni twa twa!

Kuna clip fupi imesambaa mtandaoni ya Pastor Susan Munene akiongea kuhusu umuhimu wa sex katika ndoa. Hii hapa clip ndefu zaidi ikiwa na maelekezo mengi hasa kuhusiana mambo ya ndao.



hapa chini ni baadhi tu maneno ya Pastor Susan Munene. Mimeweka full video pia hapo chini.



“Kama kuna kitu ya maana katika ndoa wacheni niwaambie ni sex. Can I tell you something? Listen to this revelation; sex is the only game God created, all the others are man-made, think about it, football, rugby, netball… lakini hii ni God. Sasa game ya God inastahili kufanywa wakati wowote,” she says.



“Kama kuna kitu inatufanya kuwa kitu kimoja na Pastor ni sex. Us we can have sex anywhere garini twatwa kitchen twatwa,”