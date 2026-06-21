FT: Azam FC 3-2 Yanga SC | Kombe la shirikisho CRDB Bank | CCM Kirumba | 21 Juni, 2026 | Azam FC watinga Fainali

FT: Azam FC 3-2 Yanga SC | Kombe la shirikisho CRDB Bank | CCM Kirumba | 21 Juni, 2026 | Azam FC watinga Fainali

Mkalukungone Mwamba

Mkalukungone Mwamba

JF-Expert Member
Joined
Aug 29, 2022
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5,849
Leo Mabingwa watetezi Yanga wapo uwanjani tena dhidi ya Azam FC katika mchezo wa Nusu Fainali ya kombe la Shirikisho la CRDB Bank katika uwanja wa CCM Kirumba Mwanza

Msimu uliopita Yanga na Azam walikutana kwenye Fainali na Yanga akabeba kombe kwa mikwaju ya penati

Nasubiri chama langu Yanga Ataifuta Simba Fainali

Utabiri wangu wa uhakika Goli la kwanza kwa Yanga ni Allan Okello ataweka kambani. Halafu Azam atazawazisha Yanga watapiga msumari wa moto na wamaumivu kwa Azam dakika za jioni na Max Mpina

All best Yanga SC Mabigwa
 
Iwapo Yanga itacheza kwa kiwango duni kama kile walichocheza dhidi ya Fountain Gate, uwezekano wa kufungwa na kutolewa na Azam ni 100%.

Hofu kubwa zaidi ni ile ya kukutana tena kwenye mchezo wa Ligi kuu tarehe 24 (yaani siku 3 kutoka sasa)!!! Je, kwa Yanga hii inayoonesha wachezaji wengi wana uchovu usio wa kawaida, wataweza kuifunga Azam mechi mbili mfululizo? Mbaya zaidi mechi zote mbili ni muhimu kwao.

All in all i wish them all the best in both matches.
 
Mkalukungone Mwamba said:
Leo Mabingwa watetezi Yanga wapo uwanjani tena dhidi ya Azam FC katika mchezo wa Nusu Fainali ya kombe la Shirikisho la CRDB Bank katika uwanja wa CCM Kirumba Mwanza

Msimu uliopita Yanga na Azam walikutana kwenye Fainali na Yanga akabeba kombe kwa mikwaju ya penati

Nasubiri chama langu Yanga Ataifuta Simba Fainali

Utabiri wangu wa uhakika Goli la kwanza kwa Yanga ni Allan Okello ataweka kambani. Halafu Azam atazawazisha Yanga watapiga msumari wa moto na wamaumivu kwa Azam dakika za jioni na Max Mpina

All best Yanga SC Mabigwa
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Yanga bingwa
 
Nina wasi wasi wa Yanga yangu kupokonywa makombe yote; wameshapokonywa kombe la Muungano, na haya yaliyobaki yanategemea na jinsi watakavyocheza dhidi ya Azam! Sasa Azam ikianza kwa kutugagalagaza, basi game over!
 
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