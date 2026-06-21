FT: Azam FC 3-2 Yanga SC | Kombe la shirikisho CRDB Bank | CCM Kirumba | 21 Juni, 2026 | Azam FC watinga Fainali

Leo Mabingwa watetezi Yanga wapo uwanjani tena dhidi ya Azam FC katika mchezo wa Nusu Fainali ya kombe la Shirikisho la CRDB Bank katika uwanja wa CCM Kirumba Mwanza



Msimu uliopita Yanga na Azam walikutana kwenye Fainali na Yanga akabeba kombe kwa mikwaju ya penati



Nasubiri chama langu Yanga Ataifuta Simba Fainali



Utabiri wangu wa uhakika Goli la kwanza kwa Yanga ni Allan Okello ataweka kambani. Halafu Azam atazawazisha Yanga watapiga msumari wa moto na wamaumivu kwa Azam dakika za jioni na Max Mpina



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