FT: Azam FC 3-2 Yanga SC | Kombe la shirikisho CRDB Bank | CCM Kirumba | 21 Juni, 2026 | Azam FC watinga Fainali

Mkalukungone Mwamba
JF-Expert Member
- Aug 29, 2022
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Leo Mabingwa watetezi Yanga wapo uwanjani tena dhidi ya Azam FC katika mchezo wa Nusu Fainali ya kombe la Shirikisho la CRDB Bank katika uwanja wa CCM Kirumba Mwanza
Msimu uliopita Yanga na Azam walikutana kwenye Fainali na Yanga akabeba kombe kwa mikwaju ya penati
Nasubiri chama langu Yanga Ataifuta Simba Fainali
Utabiri wangu wa uhakika Goli la kwanza kwa Yanga ni Allan Okello ataweka kambani. Halafu Azam atazawazisha Yanga watapiga msumari wa moto na wamaumivu kwa Azam dakika za jioni na Max Mpina
All best Yanga SC Mabigwa
Msimu uliopita Yanga na Azam walikutana kwenye Fainali na Yanga akabeba kombe kwa mikwaju ya penati
Nasubiri chama langu Yanga Ataifuta Simba Fainali
Utabiri wangu wa uhakika Goli la kwanza kwa Yanga ni Allan Okello ataweka kambani. Halafu Azam atazawazisha Yanga watapiga msumari wa moto na wamaumivu kwa Azam dakika za jioni na Max Mpina
All best Yanga SC Mabigwa