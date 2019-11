Forex broker kwa M-Pesa

Emar said: Wakuu hivi mnatumia alternative gani kwny kudeposit? Click to expand...

tafuta lain ya safarcom Kenya , mawakala wao wapo bongo Ila lain moja wanauza elfu10.ukishaipata hiyo lain weka hela kwenye lain yako ya mpesa ya Tz, km elfu 80,000 hivi (Inategemea na kiasi gani unataka kudeposit) then itume kwenda nchi zingine chagua Kenya utaweka namba ya simu ya safarcom, hela itaenda kwenye lain yako ya safarcom..Yan Ni sawa umemtumia mtu hela kwenda Kenya kupitia M-PESA .. cost Ni nafuu SanaHela ikishaingia kwenye laini ya safarcom , nenda templer>>finance>deposit>chagua account>chagua Ipay Africa>chagua mpesa Kenya> weka amount katika $ then utaona kibox kimeandikwa namba yako ya simu ya tanzania, utaclick kile kibox na utaandika namba yako ya safari com ukianza na 07, then utaclick pay now, watakuletea options ya kuweka namba yako siri ya safari com,, utaweka namba ya Siri ya lain yako ya safarcom then utacomfim , mzigo utaenda templer ..KUWITHDRAW Nenda Finance ---withdraw>>>Ipay Africa>mpesa>> utaona namba za simu mbili zipo pale , Ile ya bongo na Ile ya safarcom, we chagua safarcom , confirm mzigo utakuja kwenye lain yako ya safarcom,Ukishakuja uhamishe kwa kuutuma kuja namba yako ya voda ya bongo , mzgo utakuja fresh ,changamoto moja ya hizi lain zinakuwa registered kwa details ya mtu mwingine but kama utafwata taratibu za usajili kwa kutumia details zako pia inawezekana ,,,kuhusu mtandao wa safari com unapatikana mahali popote ambapo mtandao wa voda,tigo,halotel unapatikana